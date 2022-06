Controle Razer Kishi V2 é lançado, mas chegará ao Brasil só em setembro

Deem as boas-vindas ao Razer Kishi V2, novo controle mobile lançado hoje que promete ter “qualidade de console”.

Publicidade

Com o design aprimorado, a segunda versão do Kishi chega com um apoio extensível mais estável para proporcionar um encaixe melhor dos aparelhos enquanto a jogatina acontece.

Além de estar mais responsivo, ele apresenta melhorias também nos botões, com microswitches, gatilhos analógicos e macros programáveis. Outra novidade é a adição de um botão próprio para realizar capturas de tela e gravações de vídeos.

De acordo com a empresa, o controle ainda permite acessar “jogos completos para PCs e consoles diretamente do celular” já que alguns suportam o streaming de jogos (como o Xbox Cloud Gaming e o NVIDIA GeForce Now). É claro, para usufruir desse recurso ou para jogar na nuvem, será necessário serviços ou hardwares de terceiros (como os consoles, por exemplo) — ainda assim, é interessante saber que há suporte.

Pelo aplicativo Razer Nexus, que também tem um botão próprio no controle, será possível navegar por jogos compatíveis, apesar de não sabermos ainda se ele estará disponível na App Store.

Publicidade

O Razer Kishi V2 por enquanto só tem a versão Android, que está custando US$100, mas há previsão de chegar uma versão para iPhone a partir de setembro, quando também está prevista a chegada dele ao Brasil, por R$1.250 — conforme noticiou o Terra.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.