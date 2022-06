Corte europeia nega à Apple posse da marca “Think Different”

Quem acompanha as odisseias jurídicas da Apple na Europa certamente sabe que, de todas as marcas do mundo, uma das principais nêmeses da Maçã no continente é a Swatch. As duas empresas já batalharam, por exemplo, por elementos como a frase “One more thing…” e a marca “iWatch” nos países do Velho Mundo — e uma outra disputa entre as gigantes ganhou recentemente um novo capítulo: a briga pela frase “Think Different”.

Para quem não acompanhou o caso, aí vai um pequeno resumo: em 2017, a Swatch iniciou uma campanha com o slogan “Tick different” — a frase foi registrada pela empresa em alguns países, como Estados Unidos e Suíça. A Apple, entretanto, não gostou nada da ideia e processou a relojoeira, afirmando que o slogan fazia alusão ao seu icônico slogan “Think Different”.

A justiça suíça, entretanto, deu ganho de causa à Swatch porque a Maçã não conseguiu comprovar que ao menos 50% dos consumidores do país associavam sua marca ao slogan. Com isso, a Apple perdeu o registro da marca em território europeu.

Pois, no mais recente capítulo dessa história, mais uma derrota para a Apple. A companhia recorreu ao Tribunal de Justiça da União Europeia, solicitando que o seu registro da frase “Think Different” fosse mantido — o que poderia impedir a Swatch de usar o slogan parecido. O tribunal, entretanto, negou o pedido da Maçã, afirmando que “o argumento da Apple é baseado numa interpretação errada das decisões contestadas”.

Mais precisamente, a corte apontou que a frase “Think Different” tem um “caráter distintivo” (isto é, uma característica única e memorável) fraco, e que o slogan não é utilizado de forma relevante pela Apple há mais de dez anos, o que indica que a frase não é mais comumente associada à empresa. Com isso, a Maçã seguirá sem os direitos da sua icônica campanha na Europa, e a Swatch continuará podendo usar a frase “Tick different” livremente, caso assim deseje.

Ainda não se sabe se a Apple planeja seguir com a batalha em outras esferas jurídicas ou se o caso será encerrado por aqui. De qualquer forma… que imbróglio, hein?

via AppleInsider