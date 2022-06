LastPass anuncia login no desktop sem senha

O serviço de gerenciamento de senhas LastPass anunciou nesta semana a opção de fazer login no cofre (onde ficam guardadas as suas senhas) sem precisar digitar a senha-mestra. A autenticação é feita pelo smartphone, utilizando a biometria (como o Touch ID ou o Face ID), de modo a viabilizar a entrada apenas fazendo isso. O método segue padrões de segurança da FIDO Alliance.

“O LastPass está animado em ser a primeira solução e o único gerenciador de senhas a permitir que usuários façam login com segurança e sem esforço, gerenciem as credenciais de suas contas e obtenham acesso instantâneo às suas contas utilizadas todo dia — sem sequer ter de inserir uma senha”, disse Chris Hoff, chefe de tecnologia segura na empresa.

Algo importante é que a senha não está sendo abandonada, ao menos por enquanto. Para realizar modificações na conta, adicionar dispositivos confiáveis ou no caso de a biometria falhar, o acesso tradicional ainda está disponível. A novidade apenas soma-se como uma maneira de fazer login no LastPass.

Apesar de, na versão gratuita, não ser possível utilizar o cofre em desktops e em smartphones ao mesmo tempo, o LastPass afirmou que o login sem senha estará disponível mesmo para usuários que não tenham uma assinatura paga, como notou o The Verge.

Vale lembrar que, na keynote de abertura da WWDC22, a Apple anunciou as Chaves-senha (Passkeys), que consistem em basicamente a mesma coisa. No caso dos Macs mais recentes, fica ainda mais interessante, já que eles contam com o Touch ID integrado, de modo a conseguirem fazer a autenticação biométrica sem a ajuda de iPhones ou iPads.

As iniciativas tanto da Apple quanto do LastPass fazem parte de um esforço geral dentre a indústria de tecnologia visando a difundir os logins sem senha. Além de ser mais cômodo, o método de acesso tem o potencial de evitar golpes, como de phishing e os que envolvem códigos enviados por SMS.

Aos interessados, além da versão gratuita (limitada), o LastPass conta com planos a partir de US$3 por mês, os quais contam com diferenciais como acesso em qualquer dispositivo, compartilhamento em grupo, 1GB de armazenamento criptografado de arquivos, painel de segurança e mais.

