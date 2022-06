Leilão da Receita Federal tem iPhone 12 Pro Max por R$2.500 e mais

Cá estamos com mais um leilão da Receita Federal cheio de lotes com produtos apreendidos para leilão, os quais entrariam de forma irregular no país. Desta vez, os lotes estão concentrados na região Nordeste e têm vários produtos da Apple.

Ao todo temos 177 lotes, sendo que 22 deles contêm produtos da Maçã. Como de costume, ressaltamos que, em certos casos, a Receita não especifica modelos ou versões de determinados itens incluídos nos lotes — e alguns dos produtos podem ser usados, vir sem caixa ou até mesmo sem acessórios.

Sem mais delongas, vamos aos lotes que contêm aparelhos da Apple:

Lote Produtos da Apple Valor mínimo 42 1x Apple Watch Series 4

Vários outros itens R$1.600 49 3x iPhone 7 (sem caixa)

1x iPhone 6s

Vários outros itens R$3.200 54 10x iPhone 8 Plus de 64GB R$4.600 62 1x iPhone 8 de 64GB (sem caixa e acessórios)

1x iPhone 7 Plus de 32GB (sem caixa e acessórios)

Vários outros itens R$6.100 64 1x iPhone XR de 64GB

2x iPhone XR de 64GB (sem caixa e acessórios)

1x iPhone (não especificado, sem caixa e acessórios)

Vários outros itens R$8.100 65 1x iPhone 6

1x Apple Watch Series 3

Vários outros itens R$.4800 72 3x iPhone 8 Plus de 64GB (sem acessórios)

1x iPhone 7 Plus de 32GB (sem acessórios)

2x iPhone 8 Plus (sem acessórios)

1x iPhone 7 (sem caixa e acessórios)

Vários outros itens R$18.000 73 1x iPhone 7 Plus de 32GB

1x iPhone 8 Plus de 64GB

2x iPhone 7 de 128GB

Outros itens R$2.800 74 1x iPhone 8 Plus de 64GB

Vários outros itens R$4.000 89 10x iPhone XR (sem acessórios)

Vários outros itens R$3.800 94 11x iPhone 8 Plus (sem acessórios)

4x Apple Watch Series 6

Vários outros itens R$4.700 135 1x iPhone 12 Pro Max de 128GB

1x iPhone 11 Pro de 64GB

2x Apple Watch Series 3

1x adaptador de energia USB-C de 20W

1x cabo de Lightning para USB-A (1m)

Vários outros itens R$9.000 152 1x iPhone 11 Pro Max de 256GB

Vários outros itens R$15.000 166 1x iPhone 12 Pro Max de 128GB R$2.500 167 2x iPhone 12 Pro Max de 128GB R$5.000 168 2x iPhone 11 Pro Max de 256GB R$4.000 169 1x iPhone 11 de 128GB R$1.500 170 1x iPhone 12 Pro Max de 128GB R$2.500 171 1x iPhone 11 Pro Max de 256GB R$2.000 172 2x iPhone 11 de 128GB R$3.000 173 2x iPhone 11 Pro Max de 256GB R$2.000 174 1x iPhone 11 de 128GB R$1.500

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo). Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.

As propostas se iniciarão no dia 13 de junho às 8h e podem ser enviadas para análise até 22/6 às 18h, e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 23/6, às 10h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente nos seguintes locais:

Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE : lotes 01 a 86;

: lotes 01 a 86; Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Pinto Martins : lotes 87 a 98;

: lotes 87 a 98; Complexo Portuário do Pecém – São Gonçalo do Amarante/CE : lotes 99 a 125;

: lotes 99 a 125; Companhia Docas do Ceará – Fortaleza/CE : lotes 126 a 128;

: lotes 126 a 128; Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte/CE : lotes 129 a 131;

: lotes 129 a 131; Agência da Receita Federal do Brasil em Imperatriz/MA : lotes 132 a 153;

: lotes 132 a 153; Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Luis/MA: lotes 154 a 177;

Você pode encontrar mais informações nessa página da Receita Federal.

