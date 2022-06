Minecraft: Java Edition já suporta Macs com Apple Silicon

Após mais de um ano de espera, o popular game Minecraft finalmente foi atualizado nesta semana para a versão 1.19 — batizada de “The Wild Update”. Além dos incontáveis novos blocos, mobs e biomas, a novidade traz também boas notícias para quem costuma rodar o game em Macs.

A novidade fica por conta da versão mais clássica do game, chamada de “Minecraft: Java Edition”, que agora traz suporte nativo para máquinas equipadas com chips da Maçã (M1 [Pro/Max/Ultra] e M2). Até então, a versão dependia do Rosetta 2 para rodar em Macs mais recentes, o que prejudicava (mesmo que pouco) a performance do game.

Essa mudança, vale notar, foi divulgada pela desenvolvedora do jogo de forma bem silenciosa no anúncio oficial da atualização. Nele, é possível conferir uma lista bem extensa com todas as novidades da atualização.

A edição mais recente do game, também conhecida como “Minecraft: Bedrock Edition”, por sua vez, também recebeu os novos conteúdos e já pode ser baixada na App Store para iOS e iPadOS. Ao contrário da versão clássica do game, essa edição permite que jogadores entrem em sessões de jogo online com usuários de outras plataformas, como consoles e PCs.

A Apple, vale lembrar, anunciou na última segunda-feira o lançamento da mais nova versão de sua API focada em jogos: o Metal 3. Segundo ela, a tecnologia ajudará a melhorar a performance de jogos no macOS Ventura (como o Minecraft) ao mesmo tempo em que facilitará a chegada de jogos de calibre para a plataforma.

Minecraft: Java Edition pode ser adquirido nessa página para macOS e Windows por US$30. Embora esse pacote também inclua a edição “Bedrock”, apenas a versão do jogo baseada em Java é compatível com os computadores da Maçã.

No iOS/iPadOS, o jogo mais vendido da história pode ser adquirido na App Store por R$40.

