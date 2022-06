TikTok agora tem avatares parecidos com os Memojis

Entrando na tendência “realidade virtual”, o TikTok oficializou ontem a chegada de avatares personalizáveis, bem como havia sido rumorado.

Para criar um novo avatar, basta abrir a parte de efeitos dentro do app e procurar por TikTok Avatars. Em seguida, você vai poder personalizá-lo mudando a cor de pele, cabelo, olhos, acessórios, maquiagem e tudo o que tem direito. Quando terminar de criar seu avatar, você pode usá-lo para gravar vídeos, e ele seguirá os movimentos que você fizer.

Estamos empolgados em ver como as pessoas usam os avatares para expressar sua criatividade e continuar explorando maneiras de trazer os avatares para mais experiências do TikTok, criando espaços no TikTok para os usuários se expressarem e expandindo as maneiras como as pessoas se conectam e criam em nossa comunidade global.