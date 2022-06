Vídeo da WWDC22 mostra hole-punch do “iPhone 14 Pro”

Sabemos que a intenção das WWDCs é sempre trazer boas novidades aos desenvolvedores, mas se as pessoas procuram indícios de novos produtos da Apple o ano todo, imagina quando a própria Maçã cria conteúdo! 😅

Publicidade

Durante uma das sessões do evento, intitulada “Qualities of great AR experiences” (“Qualidades de grandes experiências de RA”), numa demonstração em vídeo do aplicativo DoodleLens temos uma imagem de um iPhone escaneando o espaço.

@MacMagazine "notch" do iPhone 14 Pro?

Vazou essa imagem de um Lab no WWDC.



Viram? pic.twitter.com/2cBVWWjioE — Saez (@gustavosaez) June 8, 2022

E a animação desse iPhone se assemelha muito ao que tem sido rumorado sobre o “iPhone 14 Pro”: não há nenhum vestígio de notch e, no lugar dele, temos um hole-punch duplo.

Vale notar que, segundo os rumores, apenas a linha Pro do futuro modelo de iPhone contará com esse visual — os iPhones “comuns” continuarão com o bom e velho notch.

Há quem afirme que isso é apenas uma imagem geral de um aplicativo de terceiro, mas ver algo assim um vídeo oficial da Apple é um tanto… peculiar, não acham? 🤔