Apple lança nova versão beta do firmware de AirPods

Há exatamente cerca de um ano, a Apple anunciou que desenvolvedores teriam acesso a versões beta do firmware dos AirPods e, de lá pra cá, ela já liberou duas dessas versões — ambas para os AirPods Pro, especificamente.

Publicidade

Nesta semana, a companhia liberou mais uma versão (compilação 5A5282d ) de testes do firmware dos seus fones de ouvido sem fio. Desta vez, porém, o firmware também engloba os AirPods de segunda e terceira gerações e os AirPods Max, além dos Pro.

O novo firmware inclui melhorias no pareamento dinâmico, além de conter correções de bugs e melhorias de estabilidade.

Para instalar a nova versão beta, os desenvolvedores precisam conectar os AirPods ao iPhone e usar o Xcode 14 beta em um Mac para ativar a opção de testes na seção “AirPods Beta”.

Publicidade

Vale notar que pode levar até 24 horas para que os AirPods sejam atualizados (pelo ar) após essa opção ter sido habilitada. Além disso, para instalar o firmware beta nos AirPods, o iPhone, iPad ou Mac no qual está emparelhado deve estar rodando as primeiras betas do iOS 16, do iPadOS 16 e/ou do macOS Ventura 13.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.