Apple lançará MacBook Air de 15″ e laptop de 12″ em 2023, diz Gurman

Após algumas fontes especularem que a Apple lançará um novo modelo de iPad com incríveis 14,1 polegadas, agora o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, fez coro às possibilidades ventiladas.

Publicidade

Em uma nova reportagem da Bloomberg, Gurman sugeriu que a Apple planeja lançar uma versão maior do iPad Pro no próximo ano; segundo ele, o novo modelo aproveitará os novos recursos multitarefa incluídos no iPadOS 16. Não obstante, a empresa está trabalhando em novos iPads Pro de 11″ e 12,9″ para o final deste ano.

MacBook Air de 15″ e MacBook de 12″

Mais do que um novo iPad, porém, Gurman comentou que a Maçã também está trabalhando em um MacBook Air maior, com tela de 15″, para o ano que vem — o primeiro do tipo na história.

Gurman lembrou que a Apple já havia considerado uma variação de 15″ para o MacBook Air este ano, mas engavetou esses planos para se concentrar na versão de 13,6″, anunciada nesta semana.

And as we previously indicated, the 15" MacBook Air is 15.2". It won't have ProMotion or MiniLEDs. — Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

Segundo o especialista Ross Young, esse MacBook Air maior terá uma tela de 15,2″ sem ProMotion e sem a tecnologia Mini-LED, presente nos MacBooks Pro atuais.

Publicidade

Mas voltando a Gurman, ele disse que a companhia também estaria desenvolvendo um novo MacBook de 12″, cujo lançamento poderá ocorrer no final de 2023 ou no início de 2024.

Para Gurman, esses (possíveis) planos reforçam a estratégia da Apple de usar seus próprios processadores para conquistar uma fatia ainda maior do mercado — liderado pela Lenovo e pela HP.

MacBook Pro, Mac mini e Mac Pro

O jornalista ressaltou, ainda, que a Apple também está planejando novos MacBooks Pro com chips “M2 Pro” e “M2 Max” para o fim de 2022 — embora eles possam ser lançados só no início de 2023. Especificamente, o chip “M2 Max” nos próximos MacBook Pros incluirá uma CPU de 12 e uma GPU de até 38 núcleos.

Os novos modelos de 14″ e 16″ — com codinomes J414 e J416 — não serão produtos “radicalmente novos”, segundo ele (a exemplo da atualização do MacBook Pro de 13″ com Touch Bar).

Publicidade

Por fim, ele afirmou que um novo Mac mini e um Mac Pro renovado também estão em testes na Apple — e que a empresa já está trabalhando em um chip “M3” destinado a um futuro iMac e outros produtos.

Opiniões?