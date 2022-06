Apple libera atualização para o macOS Big Sur

No meio de tantos assuntos sobre o novo sistema operacional para Macs anunciado no começo desta semana, a Apple liberou hoje o macOS Big Sur 11.6.7 (compilação 20G630 ).

Publicidade

Como acontece muitas vezes, os sistemas anteriores recebem pequenas atualizações com algumas correções de erros. Nesse caso, um erro aparecia sempre que apps como o Mail e o Outlook abriam anexos, e com essa atualização, voltaram ao normal.

O macOS Big Sur é o sistema operacional lançado em 2020, o qual chegou antes do atual macOS Monterey. Se seu Mac ainda utiliza essa versão, baixe a atualização a partir das Preferências do Sistema — lembrando que é sempre recomendado que seu sistema permaneça atualizado para receber as últimas melhorias de segurança. 😉