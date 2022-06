Apple teve a 2ª maior receita do mercado de chips para smartphones

Apesar das dificuldades de fornecimento enfrentadas pela indústria de eletrônicos em geral, as receitas globais de chipsets para smartphones aumentaram 23% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021, com a Qualcomm e a MediaTek liderando o mercado no quesito receita e número total de vendas, respectivamente — de acordo com uma nova pesquisa da Counterpoint Research.

Mais precisamente, a Qualcomm ficou com 44% da receita total do mercado, enquanto a Apple abocanhou 26%, ocupando assim a segunda posição. Com relação às vendas gerais, a MediaTek liderou o ranking com 38%, sendo seguida pela Qualcomm (30%) e, enfim, pela Apple (15%).

O diretor de pesquisa da Counterpoint, Dale Gai, destacou que a posição de liderança da Qualcomm em receita foi impulsionada pelo aumento nas vendas de flagships no período, o que levou ao crescimento no preço médio dos componentes (average selling price, ou ASP). A Qualcomm também está fornecendo componentes para a Apple, o que contribui para cerca de um quarto da receita da fabricante.

Com relação à MediaTek, Gai comentou que a penetração do 5G está crescendo continuamente e isso está ajudando a aumentar as receitas da fabricante. Além disso, ela entrou no segmento 5G premium pela primeira vez com seu chip Dimensity 9000, impulsionando suas vendas gerais.

