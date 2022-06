Apple TV+: Fernando Meirelles dirigirá “Sugar”, com Colin Farrell

Lá se vai um semestre desde que falamos aqui sobre “Sugar”, vindoura série do Apple TV+ estrelada e produzida por Colin Farrell (“Batman”).

Pois hoje, a Maçã confirmou que já deu sinal verde para a produção da série — que terá, vejam só, assinatura brasileira: o indicado ao Oscar Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”) dirigirá e será um dos produtores executivos.

A sinopse da produção ainda é um mistério, mas a Apple descreve a narrativa como “uma série que desafia gêneros”. Mark Protosevich, de “Eu Sou a Lenda” e “Thor”, é o criador e produtor executivo. Simon Kinberg (de “Invasão”), Audrey Chon e Scott Greenberg também estarão na produção executiva.

A série será produzida pelo Apple Studios e, segundo a Maçã, teve seus direitos adquiridos pela empresa “após uma situação altamente competitiva” — o que não revela muita coisa, mas ao menos indica que o projeto gerou bastante interesse nos corredores de Hollywood. Promete!

Vamos aguardar, portanto, mais informações sobre sinopse, elenco, equipe e filmagens.

