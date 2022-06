★ Aprenda a como formatar o iPhone em apenas 3 passos

Entender como formatar iPhone é necessário quando se está pensando em vender o smartphone ou mesmo comprar um que não esteja restaurado. Isso porque essa ação fará com que o dispositivo volte com as configurações de fábrica.

Além disso, podemos recorrer à formatação quando o aparelho está com problemas ou falhas no funcionamento como lentidão, travamento, entre outros. Sendo assim, todos os dados serão apagados, possibilitando uma nova configuração.

Para resetar o iPhone, é bem simples e é possível fazer isso por meio do próprio smartphone. Para aprender como formatar iPhone, veja a seguir o passo a passo:

1° passo: Ajustes

Primeiramente, é preciso ir até às configurações do aparelho da Apple e clicar em “Geral”.

2° passo: Transferir ou Redefinir o iPhone

Agora, vá no botão “Transferir ou Redefinir o iPhone” e, depois, em “Apagar Conteúdo e Ajustes”.

3° passo: confirmação da formatação

Nesse momento, pode ser que o dispositivo peça para você inserir a sua senha ou o Face ID/Touch ID para confirmar que deseja resetar o dispositivo. Sendo assim, após a confirmação, basta esperar alguns minutos para que o iPhone seja completamente restaurado.

Backup e Recuperação de Dados

Antes de realizar a formatação do seu smartphone, é essencial que você tenha feito o backup dos seus arquivos como fotos, vídeos, documentos, entre outros. Desse modo, você não corre o risco de perder dados importantes, já que terá uma cópia de segurança salva.

Os dispositivos da Apple contêm o seu próprio armazenamento em nuvem, conhecido como iCloud. Nele, é possível realizar backups automáticos dos seus dados sem que você precise realizá-lo manualmente.

Então, quando for resetar o seu iPhone, certifique-se de que você tem um backup atualizado dos dados. Caso contrário, você poderá perder arquivos importantes e será necessário recuperar dados do celular.

A HD Doctor é especialista em recuperação de dados em celulares, HDDs, SSDs, servidores, cartões de memória e muito mais! A empresa está há mais de 20 anos no mercado e conta com profissionais altamente qualificados, capazes de desenvolver soluções personalizadas para os cenários mais complexos de perda de dados.

Além disso, a HD Doctor conta com laboratórios completos com Sala Limpa Classe 100, que garante um ambiente livre de partículas de poeira para, em caso de necessidade, abrir o dispositivo para eventuais trocas de componentes.

Além dos três laboratórios, localizados em Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e São Paulo (SP), a HD Doctor conta também com 27 unidades de atendimento de norte a sul do país para a maior comodidade de seus clientes.

Para recuperar dados de MacBook ou recuperar dados de celular, basta enviar o dispositivo para um dos laboratórios ou deixá-lo em uma das unidades de atendimento que a HD Doctor fará uma análise gratuita e sem compromisso. Nessa análise é avaliado o que houve com o dispositivo, quais processos serão necessários serem realizados e se existe real chance de recuperação dos dados do iPhone. Em 24h, a equipe da HD Doctor já envia o diagnóstico com todas as informações.

Para enviar o seu dispositivo para análise, preencha o formulário no site da empresa ou, se preferir, entre em contato com os especialistas da HD Doctor no 0800 607 8700 (atendimento 24H) ou via direct do Instagram.