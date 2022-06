Como alterar o comportamento da tecla fn no Mac

A tecla fn já é conhecida por praticamente todos os usuários de computadores — sejam eles Macs ou PCs. Ela está localizada no canto inferior esquerdo do teclado e, no caso dos Macs mais recentes, a tecla inclusive está acompanhada também de um símbolo de um globo terrestre.

Para tornar a sua experiência com o macOS mais personalizada, é possível alterar o comportamento dela.

Ao todo, são quatro opções disponibilizadas: “Alterar Layout de Teclado”, “Mostrar Emoji e Símbolos”, “Iniciar Ditado (pressione fn 2 vezes)” ou “Não Fazer Nada”.

Veja como escolher uma dessas opções: abra as Preferências do Sistema e clique em “Teclado”. Em seguida, certifique-se de que a aba “Teclado” está devidamente selecionada.

Use o menu suspenso ao lado de “Pressione a tecla fn para” (ou “Pressione 🌐 para”, a depender da geração do seu Mac) e escolha uma das quatro opções já descritas acima.

Superfácil, não? 👨‍💻