Como alterar o nome de um acessório Bluetooth [iPhone, iPad e Mac]

Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode alterar o nome dos seus dispositivos da Apple e de como identificar o seu tipo — no caso daqueles que usam o Bluetooth (como fones de ouvido, aparelhos auditivos, alto-falantes, consoles de carros e mais).

A dica de hoje é focada em justamente alterar os nomes dos dispositivos de terceiros, tais como os seus fones ou qualquer outro acessório que se conecte por meio da tecnologia Bluetooth. Como veremos a seguir, esse processo é superfácil.

Antes de mais nada, é bom ter em mente que nem todos os acessórios podem ser renomeados. Então isso pode variar dependendo da empresa e do produto.

Como alterar o nome de um acessório Bluetooth pelo iPhone/iPad

Com o acessório devidamente conectado ao seu iPhone/iPad, abra os Ajustes, toque em “Bluetooth” e no círculo com “i” ao lado dele.

Depois, toque na seção “Nome” e renomeie-o como preferir. Quando estiver satisfeito, pressione a tecla concluído .

Como alterar o nome de um acessório Bluetooth pelo Mac

Abra as Preferências do Sistema, selecione “Bluetooth” e quando encontrar o dispositivo, clique com o botão direito do mouse em cima dele e vá em “Renomear”.

Quando estiver satisfeito, confirme em “Renomear”.

Bem fácil, não?! 😁