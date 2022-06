Google Chrome terá novos recursos de aprendizado de máquina

Assim como outros produtos do Google, o Chrome conta com vários recursos baseados em tecnologias de aprendizado de máquina (machine learning, ou ML) para tornar sua experiência de uso ainda mais inteligente e intuitiva. Um exemplo clássico disso é a opção de acessibilidade que permite gerar legendas automáticas para qualquer vídeo em reprodução no navegador.

Publicidade

Em um post em seu blog, a gigante de Mountain View anunciou hoje uma série de melhorias para alguns desses recursos em seu navegador, bem como a adição de opções totalmente novas. Além disso, a empresa também destacou a segurança do Chrome, que agora será capaz de realizar várias operações de forma local, sem enviar qualquer dado para os seu servidores.

A primeira novidade diz respeito ao recurso Navegação Segura — o qual filtra páginas suspeitas na web e documentos possivelmente perigosos. Segundo a empresa, desde março, o Chrome tem sido capaz de identificar até 2,5x mais endereços desse tipo graças a um novo modelo de aprendizado de máquina adotado para o navegador.

Em sua próxima versão (M102), o Chrome também passará a usar esse tipo de tecnologia para determinar quando um site poderá lhe enviar uma notificação ou não, evitando que prompts indesejados fiquem aparecendo na tela. Essa opção se baseará na atividade do usuário em cada site para fazer a distinção e funcionará de forma 100% local.

Publicidade

No início do ano, comentamos aqui sobre chegada das Jornadas (Journeys) — recurso que agrupa endereços presentes no histórico do usuário por tópicos, facilitando a busca. Agora, segundo o Google, ele também usará modelos de ML para tornar as pesquisas ainda mais precisas e úteis.

Ademais, o Chrome também ficará mais inteligente na hora de traduzir uma página para o usuário, já que, em breve, ele será capaz de identificar automaticamente se um site precisa ou não ser adaptado para o idioma de preferência. Páginas já traduzidas anteriormente serão exibidas no idioma desejado sempre que o usuário retornar para aquele endereço.

Por fim, a barra de ferramentas da versão móvel do navegador também ganhará uma boa dose de aprendizado de máquina no futuro. Segundo a companhia, o aplicativo passará a alternar entre a exibição dos botões de compartilhamento e pesquisa por voz dependendo do que o usuário está fazendo, ajustando-se ao contexto da página. Ainda será possível determinar uma opção fixa pelos ajustes do navegador, entretanto.

Curtiram as novidades? 😊