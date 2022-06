Google Maps para iOS ganha indicador de qualidade do ar e mais novidades

Conforme o verão se aproxima para os habitantes do hemisfério norte, o Google Maps anunciou ontem alguns novos recursos para iOS e Android que ajudarão os usuários — nos Estados Unidos, basicamente — a navegar melhor na estação, aproveitar melhor os dias ao ar livre e evitar problemas.

A primeira novidade é uma nova camada do aplicativo que pode indicar a qualidade do ar das suas proximidades. Ao planejar seu próximo passeio, o usuário pode checar o chamado Air Quality Index (AQI), um cálculo que mede o quão saudável — ou não — está o ar naquele local, com base em dados de agências governamentais e da PurpleAir, uma startup que distribui sensores em locais de grande circulação com essa finalidade.

Os indicadores de qualidade do ar são baseados em pontuações e cores — uma área verde indica que o ambiente está saudável, sem grandes taxas de poluentes. Também será possível acessar esses dados por meio dos dispositivos Nest, mas, por ora, a camada será disponibilizada apenas nos EUA — ainda não há informações de expansão para outros países.

O outro recurso que está de chegada ao Google Maps é uma outra camada, esta responsável por indicar locais com incêndios florestais. Isso porque algumas áreas dos EUA, como se sabe, são acometidas por incidentes do tipo todos os verões, e o aplicativo poderá dar dados sobre ocorrências, emergências e situação da qualidade do ar em áreas próximas a incêndios.

Para os residentes dos EUA, as novidades já estão disponíveis nos apps mobile do Google Maps.

via The Verge