iPads não mais servirão como hubs do app Casa

Depois de passada a “lua de mel” com os novos recursos bacanas anunciados pela Apple na WWDC22, estamos percebendo alguns detalhes ali e aqui não tão agradáveis.

Desta vez, a insatisfação fica novamente por conta dos iPads, os quais não poderão mais servir como central de comando (hub) no app Casa (Home). A conclusão foi tirada a partir do texto em letras miúdas no próprio site da Apple, explicando sobre o recurso no iOS 16:

É preciso usar o software mais recente em todos os aparelhos Apple que acessam a casa. Para compartilhar a conectividade da casa e receber notificações do app Casa, é preciso ter uma central de comando. Somente a Apple TV e o HomePod são compatíveis como centrais de comando.

Ter um dispositivo em uma central de comando significa poder acessar e controlar seus dispositivos inteligentes em casa mesmo que de forma remota. Assim, você se conectaria a uma central de comando pelo app Casa, e ela enviaria as ações aos demais dispositivos da sua residência. Anteriormente, muitas pessoas utilizavam o iPad para isso, mas a partir do iPadOS 16, isso não será mais possível.

Como a empresa fez questão de citar somente a Apple TV e o HomePod — estes são de fato os dispositivos habilitados para serem utilizados como hubs. Já que eles são aparelhos que ficam sempre ligados à energia, faz total sentido que sirvam para isso; pelo mesmo motivo, não faria tanto sentido deixar um iPad sempre ligado somente para isso.

A Apple está sempre aprimorando suas soluções para casas inteligentes e, mesmo que faça sentido essa retirada, parece que essa jogada é um passo para trás… pelo menos para os que tinham iPads como hub e para usuários que gostam de ter o sentimento de que é possível fazer algo, mesmo que não utilizem tal recurso.

