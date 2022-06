Mais um compilado de novidades do iOS 16!

E vamos para mais um mergulho pelas novidades mais “escondidas” do iOS 16, como já fizemos ontem e no dia da keynote de abertura da WWDC22!

À medida que os desenvolvedores e demais vão usando as versões beta dos sistemas anunciados pela Apple na segunda-feira, novos detalhes vão sendo descobertos. Apesar de ainda poder haver modificações, especialmente nas coisas menores, é interessante ver em que diferem as maneiras de interagir com o software já nessa primeira versão.

Safari

Além das notificações push até quando está fechado, o Safari implementará a sincronização de abas e preferências de sites entre iOS, iPadOS e macOS, como notou o MacRumors.

Além disso, será introduzido o recurso de abas compartilhadas, que é uma maneira de permitir o trabalho colaborativo utilizando o navegador. Poder-se-á, ainda, criar páginas iniciais diferentes para grupos, bem como fixa abas que estejam compartilhadas.

Apple Nearby Interaction

Já o TechCrunch mostrou como o iOS 16 tornará possível iniciar ações no sistema sem a interação direta do usuário. Por exemplo: ao detectar que se entrou em algum lugar específico, o iPhone poderá tocar uma música ou abrir algum app. Isso é uma expansão do Apple Nearby Interaction, que faz uso do Bluetooth e da banda ultralarga.

É uma novidade com grande potencial para recursos “mágicos”, que funcionam com trabalho nos bastidores do dispositivo.

FaceTime e iMessage

A interface de opções disponíveis durante uma chamada do FaceTime ficará transparente. Agora, não haverá mais aquela “aba” atrás dos botões do iMessage, do alto-falante, de ligar e desligar a câmera e o microfone, do SharePlay e de encerrar a chamada, como percebeu o MacRumors.

Além disso, ao digitar o nome de algum contato enviando uma mensagem no iMessage, aparecerá uma sugestão de mencioná-lo. O recurso terá utilidade especialmente em grupos, com múltiplas pessoas enviando e recebendo mensagens.

Além disso, a ferramenta de gravação de áudios do mensageiro da Apple será redesenhada, como é possível ver abaixo. O ícone anterior agora funciona para ativar o ditado.

Também será adicionada uma seção de mensagens não lidas no iMessage, como mostrou o TechCrunch.

Nova interface dos players

Outra área do sistema a ganhar um redesign, além da tela bloqueada, foi o player de vídeo nativo do sistema. Como as opções do FaceTime, ele estará com mais transparências e mais polido.

O player do Apple Music também será redesenhado, em especial o da tela bloqueada. Em consonância com a ideia de deixar essa parte do sistema mais limpa, além de já implementar uma Live Activity, ele irá para a parte de baixo e ficará um pouco menor, podendo ser expandido, conforme disse o MacRumors.

Dentro do aplicativo do próprio serviço de streaming de músicas, também foram vistas mudanças. Dessa vez mais sucintas, como no indicador de duração da canção e no regulador de volume.

À esquerda, o app Música no iOS 16; à direita, no iOS 15.5

Além dos players em si, os AirPods ganharam um novo ícone no “Reproduzindo Agora” da Central de Controle e na tela bloqueada, como pode ser visto nas capturas de tela abaixo.

Novas poses de Memojis

Como mostrou a usuária @wongmjane, do Twitter, os adesivos de Memojis — que permitem criar um visual do seu rosto para ser usado no sistema, especialmente no iMessage — ganharão seis novas poses.

new Memoji poses in iOS 16: pic.twitter.com/UXjiPp5hqb — jane (@wongmjane) June 6, 2022

Avisos de privacidade

Como notaram o nosso leitor Ródiney Wanderson e o MacRumors, os avisos de privacidade na Central de Controle serão expandidos com o iOS 16.

@MacMagazine central de controle do iOS 16, mostra qual app está usando a localização. pic.twitter.com/SFEMcF6isZ — rod (@eirood_) June 8, 2022

Além de mostrar qual aplicativo está usando a função em questão, será possível ver o histórico dos últimos apps que o fizeram e o que utilizaram (câmera, localização e/ou microfone).

Transferir eSIM por Bluetooth

Com o iOS 16, haverá a possibilidade de transferir o eSIM entre dois iPhones por meio do Bluetooth. Ao acessar a opção de adicionar um eSIM nos Ajustes, está aparecendo na versão beta uma maneira de fazê-lo dessa maneira — além do código QR tradicional.

Será necessária, porém, a compatibilidade por parte da operadora para esse processo acontecer. Isso pode ser um balde de água fria para nós, aqui no Brasil, mas ainda precisamos aguardar para saber melhor como será o desenrolar do recurso.

Gerenciamento de redes Wi-Fi

Conforme o MacRumors notou, a Apple realmente se dedicou ao gerenciamento de redes Wi-Fi neste ano. Mais uma função nessa esfera é a de apagar redes salvas. Bastará tocar na opção “Editar” nessa parte dos Ajustes e autenticar com o Face ID ou o Touch ID que aparecerão todas que já foram salvas, com a opção de excluir uma(s).

Página do iCloud redesenhada

A parte do sistema dedicada ao iCloud, dentro do app Ajustes, terá uma nova organização no iOS 16. Como mostram as imagens, ela está mais limpa, com seções para o iCloud+ e outras funções. Ao tocar em cada uma delas, o design também está diferente, com um parágrafo explicando cada item.

Aviso de carregamento pausado por aquecimento

Algo também interessante adicionado é um aviso de que o carregamento foi pausado em razão da alta temperatura do iPhone, o que pode danificar a bateria.

O alerta será exibido na tela bloqueada, na Central de Notificações e na seção Bateria, dentro dos Ajustes.

Menu de edição de texto redesenhado

O menu que aparece quando seguramos uma área em que pode ser escrito algum texto foi redesenhado, ficando mais claro — seja no modo claro ou no escuro.

Quando ele for longo ao ponto de ter várias “páginas”, a maneira de rolar por elas também foi modificada, sem a pequena seta.

Notas Rápidas no iPhone

A função nascida no Mac e no iPad estará dando as caras no iPhone com o iOS 16.

As Notas Rápidas, como diz o nome, são uma maneira mais prática de criar uma anotação no aplicativo Notas. Neste caso, ela estará disponível na aba “Compartilhar”, de modo a já adicionar o que está sendo compartilhado na Nota Rápida criada.

Widget do app Contatos sinaliza mensagens não lidas

Os widgets médio e grande do aplicativo Contatos, no iOS 16, sinalizarão a existência de mensagens não lidas enviadas pelos nomes lá mostrados.

Melhorias no app Tempo

Após a compra do aplicativo de previsão do tempo Dark Sky, a Apple vem incorporando ao app nativo Tempo (Weather) funcionalidades da sua aquisição. Isso aconteceu no iOS 15 e intensificar-se-á com a nova versão do sistema.

Como mostrou o MacRumors, agora serão exibidas informações bastante detalhadas sobre temperatura, luz solar, vento, entre outros detalhes relacionados à meteorologia.

Novidades na função Foco

Com o iOS 16, a Apple parece buscar estimular bastante o uso do Foco. Como mostrou o TechCrunch, será possível associar a ativação da função a uma localização, a um horário ou ao abrir um aplicativo.

Além disso, será possível adicionar aplicativos em listas de permitir e silenciar notificações ao usar o Foco. Antes, só havia a lista de silenciar.

Desligar chamadas com o botão lateral

Ao ir em Acessibilidade » Toque, poderá ser encontrada, no iOS 16, uma opção que permitirá desligar chamadas ao pressionar o botão lateral.

O recurso é bastante útil para quando estamos com as mãos molhadas e/ou incapacitados de tocar na tela, por exemplo.

Conversor de moedas e medidas

Antes, já havíamos mostrado que a função Texto ao Vivo (Live Text) passaria a converter moedas com o iOS 16. Além dela, ao selecionar uma medida de massa, volume ou moeda, o sistema já mostrará o valor convertido em outras unidades de medida/moedas.

Estilo de exibição de notificações

O iOS 16 permitirá escolher entre três modos de exibição de notificações: “Contagem”, “Pilha” e “Lista”. Essa mudança está no escopo de simplificar e tornar mais limpa a tela bloqueada e o sistema como um todo.

Redesenho do app Livros

O aplicativo Livros ganhará um novo design com o iOS 16. Se antes as opções de fonte, fundo e demais estavam na parte superior da interface de leitura, elas serão todas concentradas em um botão, no canto inferior direito. Foram adicionados três novos tons de fundo: um cinza claro, outro amarelo claro e um terceiro off-white, como mostrou o MacRumors.

Na parte de cima, ainda restam a lista de conteúdos do livro, bem como uma opção para ver as marcações e destaques feitos durante a leitura. Opções de personalização incluem espaçamento de linhas, justificação do texto e do fundo, que pode ficar no modo claro, escuro, o mesmo do dispositivo ou parecido com o ambiente, que usa a tecnologia True Tone.

Ademais, há o que pode ser uma boa ou má notícia, a depender da ótica: a animação de mudança de páginas não imitará mais um livro físico, como pode ser visto no vídeo abaixo, do desenvolvedor Benjamin Mayo.

Books’ realistic page curl animation is gone 🙁 pic.twitter.com/nTQo6bIH36 — Benjamin Mayo (@bzamayo) June 8, 2022

Novidades no iPadOS

Seguindo o movimento de aproximar mais o iPad do Mac, o iPadOS 16 expandirá por todo o sistema a função de fazer e desfazer ações. Também foi introduzido o recurso de encontrar e substituir, bastante útil durante a edição de textos no aplicativo Notas, como trouxe o MacRumors.

APIs com potencial para o futuro

Com os novos sistemas, também foram encontradas diversas APIs que revelam possíveis recursos que chegarão no futuro aos sistemas da Apple.

Uma delas é chamada de AVRouting. Ela pode permitir, no futuro, o espelhamento de conteúdo partindo do iPhone para dispositivos que não sejam da Apple, como o Chromecast (do Google) e outros da Amazon e da Sonos, como encontrou o desenvolvedor Tanmay.

Fun new AVRouting API. Could potentially add support to stream to 3rd party devices such as Chromecast, Alexa, Sonos right from the system audio route picker. pic.twitter.com/eDy15qOhSp — Tanmay (@tanmays) June 6, 2022

Há, ainda, a RoomPlan, a qual permitirá que iPads e iPhones escaneem uma casa utilizando realidade aumentada, montando uma espécie de maquete virtual, conforme disse o AppleInsider. Potenciais recursos que surjam a partir dessa API podem ser úteis para pessoas do mercado imobiliário e de hotelaria, já que seria possível mostrar cômodos e casas de maneira mais detalhada.

O desenvolvedor Jonathan Stephens mostrou a API RoomPlan em ação em uma série de tweets. Para algo bastante novo e em fase beta, até que se sai bem. As dificuldades chegam com portas recentemente fechadas e diferentes andares.

Follow along as I do a series of structured @Apple RoomPlan tests and share my findings/notes in this thread.



First up, I tried tricking RoomPlan with a large mirror. Surprisingly it wasn't fooled! Also, it was way off on french doors height.#WWDC22 #AR #ARKit #AI @Scobleizer pic.twitter.com/R4hJbO57Km — Jonathan Stephens (@jonstephens85) June 7, 2022

Os arquivos gerados a partir desses escaneamentos terão formatos compatíveis com outros programas de amplo uso em áreas que possam usar a RoomPlan, tais como Cinema 4D e AutoCAD.

Desta vez, fomos de iMessage a escaneamento de ambientes! É sinal da amplitude do que a Apple está adicionando aos seus sistemas. As coisas ainda estão sendo descobertas, então fique ligado que estamos sempre mostrando as adições por aqui. 😉