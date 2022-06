Quais recursos que não chegarão no lançamento do iOS 16?

Passada a keynote de abertura da WWDC22, vamos vendo a materialização de tudo o que foi lá anunciado.

Publicidade

Isso pode incluir boas surpresas, como diversos recursos não comentados que vão sendo descobertos. Contudo, também podemos ir descobrindo coisas não tão legais, como é o caso de recursos que só chegarão ao público depois do lançamento do iOS/iPadOS 16 (ou seja, não estarão logo na primeira versão 16.0).

Live Activities

O primeiro deles é o das Live Activities, as notificações persistentes que mostram algo que está acontecendo em tempo real, como o placar de uma partida de futebol ou um carro de aplicativo solicitado. Talvez por dificuldades de implementação e/ou exigir mais tempo dos desenvolvedores, só veremos a função chegar em alguma atualização futura do iOS 16.

Freeform

O novo aplicativo Freeform é outro prometido só pro fim do ano. Ele consiste em um grande “quadro branco” para anotações, sendo destinado ao iPadOS, podendo-se escrever com o Apple Pencil, colar imagens, entre outras facilidades. Também será possível utilizá-lo de maneira compartilhada com outras pessoas pelo FaceTime e pelo iMessage.

Game Center

O Game Center também terá duas funções “adiadas”. São duas integrações: com a função SharePlay, que permitirá jogar junto a amigos em uma chamada do FaceTime; e com o aplicativo Contatos, onde serão mostrados perfis de contatos no Game Center, bem como o que eles estão jogando e conquistas em jogos.

Filtros do Foco

Por fim, os filtros do recurso Foco, que permitirão definir limites focados em diferentes aplicativos, não chegarão com a primeira versão do iPadOS 16.

via 9to5Mac