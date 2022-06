TikTok aprimora Tempo de Uso próprio para evitar excessos

Tecnologia é algo muito bom. Mas assim como tudo ao nosso redor, é necessário ter equilíbrio ao usá-la para não cairmos na cilada de passar muito tempo da nossa vida de maneira desenfreada e colhermos apenas prejuízo depois. Parece que o TikTok percebeu isso e anunciou novas medidas para a evitar excessos no uso.

O app já permitia configurar um tempo limite diário e ter o aplicativo bloqueado por uma senha. Agora, será possível definir também o limite de uso prolongado do app (sem fechá-lo). Quando o usuário atingir o limite, aparecerá um aviso na tela lembrando-o de descansar e “pausar o tempo de tela”.

Outro recurso mostrará uma central com todos os dados de uso, na qual será possível ver um resumo diário e semanal de quantas horas a pessoa permaneceu e abriu o app, subdividido por manhã e noite. Além disso, haverá um lembrete semanal para que as pessoas verifiquem esses dados.

Resumo de tempo de uso

A última novidade é específica para adolescentes entre 13 e 17 anos: quando ultrapassarem o limite de 100 minutos por dia, aparecerá um lembrete para que utilizem o recurso de limitar o tempo de uso quando abrirem o app novamente.

Apesar de já existir o recurso de Tempo de Uso no próprio iPhone, a especialista da empresa, Carolyn Bunting, afirma que usuários mais jovens seriam receptivos a recursos próprios do app, já que é “importante que eles sintam que estão no controle de suas experiências”.

O TikTok é uma rede social que tem crescido cada vez mais e sua adoção é majoritariamente entre adolescentes e jovens, por isso é preocupante o número de horas que eles passam assistindo aos vídeos da plataforma. Ainda que seja totalmente responsabilidade dos pais monitorarem o uso dos mais novos, recursos desse tipo são sempre muito bem-vindos.

