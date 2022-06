Amber Chardae Robinson entra para “Mrs. American Pie”, do Apple TV+

Pouco a pouco, a vindoura série de comédia “Mrs. American Pie”, do Apple TV+, vai reunindo um dos elencos mais impressionantes da plataforma. Já temos Kristen Wiig, Laura Dean, Alisson Janney, Leslie Bibb, Ricky Martin, Josh Lucas e Carol Burnett na lista de talentos da série — e hoje, mais uma adição: a atriz Amber Chardae Robinson.

Chardae Robinson é conhecida por filmes como “Judas e o Messias Negro” e já tem relações com a Maçã: ela terá um papel recorrente em “Loot”, vindoura série protagonizada por Maya Rudolph. Como informado pelo Deadline, a atriz terá um papel regular em “Mrs. American Pie” como Virginia, uma militante feminista e parceira de negócios de Linda (Dern).

A produção, como já sabemos, é baseada no livro homônimo de Juliet McDaniel e seguirá Maxine Simmons (Wiig), uma mulher que tenta conquistar seu lugar na alta sociedade de Palm Beach (Flórida) nos anos 1970. Em sua trajetória, ela precisa refletir sobre o significado desta luta e entender do que se deve abrir mão para conquistar seus sonhos.

Tate Taylor (“Ma”) dirigirá a série, que terá roteiro e produção de Abe Sylvia (“Os Olhos de Tammy Faye”). A primeira temporada terá dez episódios, mas ainda não há informações sobre filmagens ou data de estreia — nós, como de costume, ficaremos de olho.

