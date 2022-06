Apple TV+: série de Alfonso Cuarón terá Lesley Manville

Conforme revelou a Variety, Lesley Manville juntar-se-á a Cate Blanchett e Kevin Kline ao fazer parte do elenco de “Disclaimer”, nova série do Apple TV+ criada pelo premiado e conhecido Alfonso Cuarón (“Gravidade” e “Roma”). A atriz já participou de filmes como “Trama Fantasma”, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, além da série “Mum – Vida de Mãe”, com a qual foi indicada ao prêmio BAFTA.

Publicidade

“Disclaimer” é baseada em um livro de mesmo nome, de Renee Knight. O enredo é centrado em Catherine Ravenscroft (Blanchett), documentarista conhecida por revelar transgressões em grandes instituições.

Ela, então, deparar-se-á com um romance em sua mesa de cabeceira, escrito por um homem viúvo (Kline), cuja história conta um segredo do passado de Reavenscroft, que ela imaginava ter enterrado.

Manville interpretará Nancy, uma mulher que perdeu o filho. Sua vida é definida por esse luto e ela vive como a esposa do viúvo interpretado por Kline.

A série será o primeiro fruto de um contrato assinado entre a Apple e Cuarón e sua produtora, a Esperanto Filmoj. Ele escreverá, produzirá e dirigirá a série. Junto a ele, estão seu diretor de fotografia parceiro Emmanuel Lubezki (“O Regresso”) e Bruno Delbonnel (“A Tragédia de Macbeth”), na mesma função.

O diretor, Blanchett e a autora do livro em que está sendo baseada a série serão produtores executivos. A produtora de Cuarón e a Anonymous Content produzirão a obra com a Apple.

Publicidade

Vale lembrar que essa não é a primeira realização do Apple TV+ com a presença do mexicano. Ele também será um dos produtores executivos do filme “Raymond and Ray”, uma comédia romântica com participação de Ethan Hawke e Ewan McGregor.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore