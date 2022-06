Apple TV+ terá conteúdos esportivos em parceria com a Nike

A Apple firmou um acordo com a Nike para produzir mais conteúdos esportivos para o Apple TV+, conforme noticiou o Deadline. A produtora da Nike, a Waffle Iron Entertainment, concordou com o desenvolvimento e a criação de filmes de esportes junto aos estúdios da Maçã, que também contará com a ajuda da Makeready.

Depois da parceria de longa data com soluções para o Apple Watch, as empresas se unirão agora com o propósito de fazer filmes para “inspirar a próxima geração de atletas” e “celebrar o poder dos esportes”.

Os projetos serão financiados e distribuídos pela Maçã, enquanto a Waffle Iron (sob a direção de Justin Biskin) e a Makeready (comandada por Brad Weston) se dedicarão à produção. Para contar como mérito, enquanto trabalhava na produção da Paramount, Weston dirigiu alguns filmes de esportes, incluindo o nomeado ao Oscar “O Vencedor”.

Com um movimento cada vez maior de pessoas consumindo esportes ao vivo e conteúdos relacionados em serviços de streaming, essa jogada da Apple é totalmente bem pensada e faz coro aos investimentos que a empresa tem feito. Inclusive, no próprio Apple TV+ já existem documentários esportivos em séries como “Meu Nome é Magic Johnson” (“They Call Me Magic”), “A Grande Jogada: Além das Quadras” (“The Long Game: Bigger Than Basketball”) e outros que ainda estão em fase de produção, como o documentário sobre Lewis Hamilton e um filme sobre Fórmula 1 com Brad Pitt.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

