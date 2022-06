Desenvolvedores acham difícil conseguir novos usuários no Mac

Os maiores desafios dos desenvolvedores de aplicativos para macOS são conseguir novos usuários e a área “Descubra” da Mac App Store. Pelo menos foi isso que constou o Setapp, que divulgou os resultados da Mac Developer Survey 2022, uma pesquisa anual que traz a perspectiva de desenvolvedores de apps para macOS.

Nessa sexta edição, a pesquisa foi realizada com 354 desenvolvedores de 37 países, os quais foram questionados acerca do Apple Silicon, das atualizações de segurança, dos métodos de distribuição de apps e sobre como a guerra entre a Russia e a Ucrânia impactou a indústria.

Em termos de distribuição, 29% dos desenvolvedores utilizam somente meios fora da Mac App Store, como sites próprios para os aplicativos. Mais 29% utilizam somente a loja da Apple e outros 42% utilizam os dois meios ao mesmo tempo.

Esse último número revela o esforço dos desenvolvedores para que seus apps sejam notados. Por isso, os principais problemas foram exatamente a parte “Descubra” da loja da Maçã (57%), seguida da dificuldade de conseguir novos usuários (52%) e marketing (51%) — o que, pensando bem, caem em um mesmo “problema” geral: o de alcançar exposição.

Para que a Apple seja um meio entre os desenvolvedores e os usuários, foi questionado se eles consideram que vale a pena dividir a receita com a Mac App Store pelo que ela entrega, e as respostas foram: 36% disseram que “provavelmente sim”; 24% “provavelmente não”; 10% “definitivamente não” e 30% “definitivamente sim”.

A polêmica das assinaturas também foi abordada: cerca de 26% dos desenvolvedores estão usando atualmente o modelo de assinatura, enquanto 31% não usam mas podem vir a adotá-lo no futuro e 10% afirmaram não utilizar e nem planejar adotar esse modelo. Dentre os tipos de assinaturas, as mais populares são paga e freemium.

Em se tratando do processo de desenvolvimento, 63% dos desenvolvedores já estão trabalhando em um Mac com Apple Silicon. Apesar do número, 71% deles já lançaram uma versão de seus apps otimizada para chips M1.

Quando questionados sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, 70% dos entrevistados afirmaram que o conflito os afetou de alguma maneira, 68% estão ajudando ucranianos com seus apps e 53% pararam de utilizar apps e frameworks vindos da Rússia.

Os demais detalhes da pesquisa, que inclui ainda segurança, desenvolvimento multiplataforma, entre outros, podem ser consultados acessando o PDF. E, se você é desenvolvedor de apps para Macs, comente aqui se concorda com os pontos trazidos pela pesquisa.

