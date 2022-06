Estreias do dia no Apple TV+: 3ª temporada de “For All Mankind” e mais

Hoje é sexta-feira, então é claro que tem novidade no Apple TV+!

Neste dia 10 de junho, os lançamentos apelarão aos coraçõezinhos dos fãs de thrillers espaciais com uma pitada de jogos políticos — ou, alternativamente, às crianças de todas as idades que gostam de histórias positivas e edificantes.

Vamos dar uma olhada?

3ª temporada de “For All Mankind”

Para começar, temos uma das estreias mais aguardadas do ano no serviço da Maçã: sim, a terceira temporada de “For All Mankind” já está entre nós!

Em seu terceiro ano, a ação da série — que é ambientada num universo alternativo no qual a Corrida Espacial nunca acabou e a União Soviética não se dissolveu — se desloca para o início dos anos 1990 e traz uma nova fronteira para os astronautas: Marte. Os episódios focarão na disputa entre as duas potências para a conquista do planeta vermelho, com a adição de um terceiro competidor improvável na disputa.

Relembrem o trailer abaixo:

Está de volta na terceira temporada boa parte dos integrantes do elenco original da série: Joel Kinnaman (Ed), Shantel VanSanten (Karen), Jodi Balfour (Ellen), Sonya Walger (Molly), Krys Marshall (Danielle), Cynthy Wu (Kelly), Casey Johnson (Danny), Coral Peña (Aleida) e Wrenn Schmidt (Margo). Além disso, Edi Gathegi (“Crepúsculo”) se juntou ao elenco como Dev Ayesa, descrito como um “visionário carismático” que mira as estrelas.

Ronald D. Moore (“Battlestar Gallactica”) continua como produtor executivo e criador da série, enquanto Ben Nedivi e Matt Wolpert (também criadores) permanecem como showrunners.

O primeiro episódio da nova temporada de “For All Mankind” já está disponível no Apple TV+. Serão dez, no total, e os capítulos subsequentes serão liberados semanalmente, a cada sexta-feira.

“A Adorável Fazendinha”

A segunda estreia de hoje é a de “A Adorável Fazendinha”, nova série infantil do Apple TV+ que combina live-action com elementos e personagens em computação gráfica.

Temos aqui uma história que segue as irmãs Jill (Levi Howden) e Jacky (Kassidi Roberts), que moram em uma fazenda cercada por campos de lavanda com seus pais. Conforme um novo irmãozinho das protagonistas vem ao mundo, a série mostra a rotina das irmãs cuidando dos animais da fazenda, lidando com a nova realidade e vivendo novas aventuras com seus amiguinhos de quatro patas.

Relembrem o trailer abaixo:

Com cunho educativo e edificante, “A Adorável Fazendinha” tem consultoria da Dra. Gail Melson, figura destacada dos estudos da interação entre humanos e animais. Além disso, a produção tem efeitos visuais de grife, da Industrial Light and Magic, para dar vida aos bichinhos que aparecem em cena — seguindo as tendências mais recentes do audiovisual, todos eles são criados digitalmente.

A série tem criação dos vencedores do BAFTA Maddy Darrall, Billy Macqueen e Catherine Williams (de “Teletubbies”), e vários atores conhecidos emprestam suas vozes aos animais da série, como Shirley Henderson (da franquia “Harry Potter”), Dominique Moore (“Thomas e Seus Amigos”), Joel Fry (“Nossa Bandeira é a Morte”) e Canan Yildiz-Husbands.

“A Adorável Fazendinha” já está disponível no Apple TV+. Boa diversão!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

