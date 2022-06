Executivos da Apple participam de entrevista pós-WWDC22

Todo ano, após cada WWDC, o blogueiro John Gruber, do Daring Fireball, convida alguns executivos da Apple para participar da gravação ao vivo do seu podcast de entrevistas: o The Talk Show. Durante essas conversas, os convidados costumam comentar algumas das principais novidades dos próximos sistemas operacionais da Maçã, além de outras curiosidades.

Publicidade

Neste ano, foi a vez de Craig Federighi (vice-presidente sênior de softwares da Apple) e Greg Joswiak (vice-presidente de marketing de produtos) se juntarem a Gruber para comentar as notícias do último evento especial da Maçã. Essa, vale notar, é a primeira edição do podcast gravada presencialmente desde o início da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Durante a conversa, Federighi e Joz comemoraram a volta das atividades presenciais da WWDC e comentaram a inauguração do novo Apple Developer Center — local onde o episódio foi gravado, inclusive. Segundo Joswiak, Federighi foi um dos que mais fizeram pressão pela volta do público ao Apple Park.

Em certo ponto, Federighi comentou uma das principais controvérsias do macOS Ventura, que deixou de exibir as clássicas imagens de exemplo para os ajustes do trackpad nos ajustes do sistema. De acordo com ele, esse detalhe voltará com uma cara nova em uma futura versão beta do sistema.

Craig Federighi has confirmed that the macOS trackpad demo videos that were removed as part of macOS Ventura's redesign of System Settings will return in a future beta. https://t.co/CT95qOa0aR pic.twitter.com/Nih9UanNn7 — MacRumors.com (@MacRumors) June 10, 2022

Os executivos passaram um bom tempo explicando como as várias plataformas e frameworks criados pela Apple podem coexistir e ajudar desenvolvedores a criar serviços e experiências novas. O AppKit, o UIKit, o Catalyst e o SwiftUI estão entre as tecnologias citadas.

Publicidade

Mais ao final da conversa, Gruber usou, de forma bastante perspicaz, as novidades do CarPlay para tentar arrancar dos executivos algumas palavrinhas sobre um possível projeto de carro da companhia. De forma bem-humorada, tanto Federighi quanto Joz desconversam e arrancam risos da plateia.

A conversa tem cerca de uma hora e meia de duração e se inicia aos nove minutos do vídeo. Vale sempre a pena conferir! 😉