MacMagazine no Ar #479: WWDC22, iOS/iPadOS 16, CarPlay, MacBooks com M2, macOS Ventura e muito mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 479ª edição do nosso podcast.

Publicidade

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann]

[@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques]

Convidado especial

Guilherme Rambo [@_inside]

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Apoio: Autodesk

A Autodesk está mudando a maneira como criamos e projetamos o mundo. De edifícios mais verdes a produtos mais inteligentes a filmes blockbusters hipnotizantes, os softwares da Autodesk ajudam clientes a projetar e fazer um mundo melhor para todos!

Gravação ao vivo

Todas as nossas gravações do podcast serão transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.