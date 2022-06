macOS Ventura terá painel para controles de jogos e outras novidades

A Apple anunciou recentemente o macOS Ventura 13, que será a próxima grande versão do seu sistema operacional para computadores. Além de grandes recursos (como o Stage Manager) e de mudanças secundárias (como uma nova área de ajustes), outras novidades e detalhes foram descobertos por testadores desde o anúncio.

Abaixo, veremos mais alguns desses novos recursos e pequenos incrementos promovidos pela Maçã — e que chegarão em alguns meses no sistema operacional, em uma versão estável.

Janela “Sobre Este Mac” redesenhada

Não foram só as Preferências do Sistema os Ajustes do Sistema que ganharam um redesenho, mas também a janela Sobre Este Mac. Atualmente, vale recordar, ela está dividida em abas, com a primeira mostrando uma visão geral sobre o computador e as demais fornecendo informações sobre telas, armazenamento, suporte e recursos.

Agora, apenas as informações da primeira aba serão mantidas, com a janela “Sobre” exibindo apenas o tipo de processador, a quantidade de memória, o número de série e a versão do macOS instalada. Há um botão “Mais informações” e outros dados foram justamente migrados para os Ajustes do Sistema.

Painel para controles de jogos

Atualmente, caso você tenha um controle de jogos e o conecte ao macOS, não há muito o que fazer em termos de personalização, com a conexão se dando visualmente apenas no painel de dispositivos Bluetooth conectados. Com o redesign do app de configurações do sistema operacional, há uma seção só para os joysticks.

Agrupada ao lado dos ajustes de teclado, mouse, trackpad e impressoras/scanners, a opção “Controladores de Games” apresenta os dispositivos do gênero conectados e permite que o usuário faça um mapeamento dos botões, ajuste os níveis de feedback háptico e também crie perfis com predefinições para múltiplos controles.

Continuity Camera no QuickTime Player

Decretando falência a vários aplicativos que se propõem a fazer isso atualmente, a Apple anunciou que o Mac reconhecerá (nativamente) o iPhone como uma webcam — o que poderá aumentar consideravelmente a qualidade das chamadas de vídeo feitas pelo computador.

Mas não é só em chamadas que a Continuity Camera (Continuidade de Câmera) será útil, já que será possível usar isso, por exemplo, para gravar um vídeo/áudio no QuickTime Player, poderoso gerenciador de mídia da Maçã.

E não será apenas a câmera que o Mac poderá aproveitar do iPhone, mas também o microfone. Isso abre espaço para um leque de possibilidades, visto que será possível gravar um vídeo com a câmera do smartphone e captar o áudio pelo computador — ou vice-versa.

Aprimoramento do gerenciador de senhas

Enquanto o Passkeys — recurso que promete acabar com as senhas — é uma ideia distante da realidade, a Apple continua aprimorando o gerenciamento de senhas nativo do Safari. Uma das funções mais interessantes, vale recordar, é a que sugere/cria senhas fortes na hora em que elas precisam ser alteradas ou quando novas contas são criadas.

Porém, alguns sites impõem regras específicas na hora da criação de senhas, como a exigência de um caractere especial, uma letra maiúscula ou até mesmo impedem que um determinado tipo de caractere seja digitado. Isso costuma gerar um conflito quando gerenciadores automáticos de senhas entram em ação.

É por isso que, tanto no macOS quanto nos outros sistemas operacionais nos quais o Safari funciona (iOS e iPadOS), há uma opção para editar a senha forte sugerida pela Apple, obedecendo critérios como “sem caracteres especiais” ou “fácil de digitar”. Vai ser uma mão na roda, certamente!

Sons de fundo

Na seção de Acessibilidade (dentro dos Ajustes de Sistema), há uma nova opção — oriunda do iOS 15 — para executar sons de fundo, os quais já virão pré-instalados no sistema operacional.

Ajudando usuários a evitar distrações, eles podem simular um ambiente envolto a um oceano ou à chuva, por exemplo.

Spotlight + Quick Look

Separados, o Spotlight e o Quick Look já são dois dos melhores recursos do macOS, mas e juntos?

Bem, essa “parceria”, que entrará em vigor com o macOS Ventura, permitirá pré-visualizar um arquivo diretamente da pesquisa do sistema operacional, sem ser necessário executá-lo de fato.

Apple Pay redesenhado

Atualmente, por motivos até óbvios, o Apple Pay não tem grande destaque no macOS, visto que ele é usado majoritariamente em iPhones e Apple Watches.

Isso não significa que a Apple não venha dando atenção para ele também no seu SO para computadores, visto que redesenhou completamente a interface de pagamentos e a tornou mais semelhante à que temos no iOS.

Algumas outras mudanças visuais

Como exposto numa thread de Steve Moser, a Apple também atualizou os ícones do Compartilhamento de Tela e do Assistente de Teclado, bem como redesenhou o app Catálogo de Fontes, adicionou novos ícones para o recurso Continuity Camera e tornou a troca entre o modo de visualização no Mapas mais semelhante visualmente à do iOS.

E aí, o que estão achando das novidades? Conta pra gente nos comentários!

