Musical “Schmigadoon!” ganhará 2ª temporada no Apple TV+

Atenção, theatre kids, fãs de musicais da Broadway e adjacências: o retorno de “Schmigadoon!” já está devidamente confirmado pelo Apple TV+!

Publicidade

A série, que homenageia um século de tradição nos espetáculos musicais da Broadway, recebeu altíssimos elogios na primeira temporada e retornará para um segundo ano com uma mudança de ambientação: saem as referências à era dourada dos musicais, e entra uma homenagem às produções jazzísticas dos anos 1960 e 70, como “Chicago” e “Sweet Charity”.

De fato, a própria sinopse da segunda temporada já deixa isso claro: após finalmente encontrarem o amor verdadeiro na cidade de Schmigadoon, os protagonistas Josh (Keegan-Michael Key) e Melissa (Cecily Strong) agora se veem na cidade de Schmicago, onde novos desafios e dilemas os aguardam.

Além da dupla de protagonistas, boa parte do elenco original também retornará, incluindo a vencedora do Oscar Ariana DeBose (“Amor, Sublime Amor”), Jane Krakowski (“Dickinson”), Alan Cumming (“The Good Wife”), Kristin Chenoweth (“Wicked”), Aaron Tveit (“Os Miseráveis”), Martin Short (“Três Amigos!”) e muito mais.

Publicidade

Teremos, também, duas adições importantes ao elenco: o ator Tituss Burgess (“Unbreakable Kimmy Schmidt”) e o veterano da Broadway Patrick Page (“Em Um Bairro de Nova York”) se juntarão à lista de talentos da série na nova temporada. O criador, roteirista, showrunner e compositor Cinco Paul também retornará, e Robert Luketic (“A Sogra”) dirigirá os episódios.

Ainda não há informações sobre filmagens ou data de estreia da segunda temporada de “Schmigadoon!”, mas ficaremos de olho. Ótimas notícias!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.