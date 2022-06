★ O método mais fácil de mudar a localização (GPS) do iPhone sem jailbreak

Estamos numa época em que todos nós queremos estar seguros, não importa como. Mas, às vezes, o rastreador de localização em nosso dispositivo pode nos colocar em apuros. Não estamos dizendo que esses problemas podem envolver risco de morte, mas às vezes eles podem custar a nossa segurança.

Bem, nesse caso, alterar a localização (GPS) do smartphone pode ajudar. Usuários de Android têm a vantagem de poderem fazer isso sem precisar de muito esforço. Mas isso não é verdade com usuários de iPhones. Para mudar a localização, era preciso fazer jailbreak no dispositivo.

Mas você acredita se dissermos que agora você pode mudar a localização do GPS do iPhone sem jailbreak? Sim, uso pode parecer surpreendente para você, mas é possível. Não se preocupe e continue lendo até o afinal. Estamos aqui para compartilhar um método que lhe ajudará a fazer isso. Vamos lá?

O que você deve saber sobre mudança a localização do GPS do iPhone sem jailbreak?

Posso mudar a localização do GPS do iPhone sem jailbreak?

Sim. É possível alterar essa informação no iPhone sem precisar de jailbreak. Mas, para isso, são necessárias algumas ferramentas de terceiros. Sem elas, fica impossível realizar essa tarefa. E quando se trata de escolher uma ferramenta de terceiros, você precisa verificar se ela é segura, fácil de usar e compatível com o seu dispositivo.



O que você deve fazer antes de alterar a localização do GPS do seu iPhone?

Antes de alterar a localização do GPS do iPhone, recomendamos que você desative os serviços de localização no iPhone. Para isso, faça o seguinte:

Entre nos Ajustes do seu dispositivo. Toque em “Privacidade” e selecione “Serviços de Localização”. Desative a opção “Serviços de Localização”.

Existem maneiras fáceis de enganar/alterar a localização do GPS do iPhone/iPad sem jailbreak?

Sim, existe uma maneira fácil de os usuários fazerem jailbreak no dispositivo. Mas aqui estamos compartilhando detalhes de uma das melhores ferramentas para alterar a localização do iPhone sem jailbreak.

Esta ferramenta também é aplicável a dispositivos Android. Se você estiver usando um aparelho Android e ainda quiser usá-lo, poderá optar por ele.

Como alterar o local do iPhone sem jailbreak

Quando você quiser alterar a localização do GPS do iPhone sem jailbreak, não precisa procurar nenhuma outra ferramenta, já que existe o iMyFone AnyTo Location Changer. Essa ferramenta é a solução ideal para todos os usuários de iPhones e Androids que não desejam compartilhar a sua localização com ninguém por perto.

Não há necessidade de você fazer jailbreak no dispositivo para usá-la no iPhone. Existem muitos recursos interessantes ​​integrados ao AnyTo, tornando-o uma das melhores opções do mercado. Isso significa que, quando você usa esse software, não precisa se preocupar com a sua localização.

Recursos que fazem do iMyFone AnyTo Location Changer uma ferramenta incrível

O AnyTo é perfeito para alterar o GPS do iPhone. Não há necessidade de os usuários obterem outro aplicativo para isso.

Ele é compatível com o iOS e o Android. Independentemente do dispositivo que um usuário possui, eles pode experimentar o AnyTo para alterar a localização do aparelho.

Ele suporta todos os aplicativos de redes social, jogos como Pokémon GO e outros de realidade aumentada que exigem acesso à sua localização.

É útil para configurar simular que você está em um determinado local, para aplicativos de namoro.

Abaixo, você pode ver como é fácil fingir uma localização do GPS do iPhone com o iMyFone AnyTo:

Instale e inicie o iMyFone AnyTo no seu computador. Toque em “Comece”.

Em seguida, conecte o seu dispositivo ao Mac/PC. Agora, você também pode conectar seu dispositivo à mesma rede Wi-Fi.

Em seguida, o mapa carregará automaticamente. Você poderá selecionar ou inserir qualquer lugar no mapa que deseja simular a sua localização.

Clique em “Mover”, para que a sua localização seja alterada para o local escolhido. Abra o mapa do Google no seu iPhone, e o GPS do iPhone também falsificará o seu local.

Conclusão

O iMyFone AnyTo Location Changer é uma das ferramentas mais legais para usuários que procuram uma ferramenta que os ajuda a alterar a localização do GPS do iPhone sem jailbreak.

Esse aplicativo possui uma interface simples de entender e não exige nenhum conhecimento técnico para usar. Se você está na dúvida se vale ou não testar, não pense duas vezes e experimente a facilidade do AnyTo: com certeza, você conseguirá mudar a sua localização facilmente tanto no iOS quanto no Android.