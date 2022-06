Promoções na App Store: Quell+, Dare the Monkey: Deluxe, Album Flow Pro e mais!

Fechando esta semana com a nossa seleção de promoções na App Store! 😎

Se você curte puzzles, não pode deixar de conferir Quell+, desenvolvido pelo pessoal da Fallen Tree Games.

O jogo ocorre em uma casa abandonada, onde você deve restaurar as memórias do último morador, embarcando em uma assombrosa aventura com resultados bem interessantes. No total, mais de 80 quebra-cabeças estão no seu caminho, desde os mais simples até verdadeiras obras de arte que desafiam a sua mente e garantem horas de diversão.



Confira um trailer do jogo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 😃

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam quase R$90 em descontos:

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😬