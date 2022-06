Anatel homologa novo MacBook Air e… Mac Studio?

Em plena virada de sexta-feira para sábado, pintaram hoje no sistema da Agência Nacional de Telecomunicações duas novas homologações de produtos da Apple.

Publicidade

A primeira é bem óbvia e aguardada. Trata-se do recém-anunciado MacBook Air com chip M2, identificado pelo modelo A2681 , que só chegará ao mercado (inclusive o internacional) em julho.

No Certificado de Conformidade Técnica do produto, constam apenas duas unidades fabris na China e o fato de que ele pode ser comercializado com três adaptadores de força diferentes: o A2164 (de 30W), o A2518 (de 67W) e o A2676 (de 35W, aquele novo com duas portas USB-C).

A segunda homologação do dia é curiosa, visto que o produto já está oficialmente à venda no Brasil desde abril: trata-se do Mac Studio, identificado pelo modelo A2615 .

No Certificado de Conformidade Técnica do Mac Studio, consta apenas uma unidade fabril na China. Apesar de ter sido publicado só agora, o documento indica que foi emitido no dia 8 de março — ou seja, ele de fato estava liberado quando chegou ao nosso país.

Publicidade

Nesse caso, há até algumas fotos da unidade enviada à Anatel para homologação:

Vai entender por que isso só saiu agora… 🤷🏼‍♂️