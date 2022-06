Filmes da semana: compre “Duna”, com Timothée Chalamet, além de vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente, a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. Nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor — ou até mais em conta!

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Duna”, com Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya Maree Stoermer Coleman, David Dastmalchian, 張震, Charlotte Rampling, Sharon Duncan-Brewster, Jason Momoa e Javier Bardem, roteirizado, produzido e dirigido por Denis Villeneuve.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

“Duna” conta a mítica e emocionante jornada de Paul Atreides, um jovem prodígio com um futuro grandioso e envolto em mistério que precisa viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e seu povo. Quando forças malignas entram em conflito pelo domínio de um recurso precioso e único deste planeta, uma substância capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas os que conseguirem dominar seus medos sobreviverão.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário sobre o filme:

Releituras de livros ou filmes são complexas e desafiadoras. No caso do Filme da semana considero ainda mais desafiadora, visto que o livro é extremamente detalhado e a primeira adaptação ser considerada um clássico cult. O diretor Denis Villeneuve é extremamente técnico, meticuloso e carrega um ótimo currículo — vide “A Chegada”, entre outros. O elenco é famoso, com ótimas atuações e o sucesso foi imediato, tanto que uma sequência já está em pré-produção. Acho importante citar que nem todos vão gostar do filme, pois se trata de uma adaptação cientifica, com um ritmo “slow-burning”, ou seja, que vai queimando lentamente até atingir seu pico e êxito.