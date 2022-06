Mais boas novidades para desenvolvedores no iOS/iPadOS 16

O iOS 16 e o iPadOS 16 foram anunciados na última segunda-feira, mas muita coisa sobre os novos sistemas operacionais móveis da Apple ainda estão sendo descobertas. Com o front-end praticamente todo esmiuçado, muitas novidades focadas em desenvolvedores ainda estão sendo desvendadas.

Abaixo, vamos conferir algumas das novidades para os sistemas operacionais da Apple, as quais poderão incrementar aplicativos de terceiros e melhorar a vida dos muitos desenvolvedores que programam para as plataformas da Maçã.

Seletor de velocidade

Uma das mais interessantes é a possibilidade que os devs terão de oferecer um menu nativo para controlar a velocidade de reprodução de vídeos em apps que usam o player padrão da Apple. Tal recurso poderá ser usado tanto no iOS/iPadOS quanto no macOS e no tvOS, que são os sistemas operacionais da Maçã que suportam a reprodução de vídeos.

O menu será adicionado automaticamente em todos os apps que utilizam os novos SDK dos SOs da Maçã, com as opções de velocidade de reprodução padrão de 0,5×, 1,0×, 1,25×, 1,5× e 2,0×. Os desenvolvedores poderão tanto modificar as velocidades disponíveis quanto desativar completamente o novo menu.

DriverKit no iPad

Outra novidade — esta exclusiva para iPads — é a permissão para que fabricantes de dispositivos desenvolvam drivers para os tablets da Maçã com o DriverKit. Originalmente criado para o macOS, o framework permite que desenvolvedores criem drivers específicos para que eles se tornem compatíveis com os aparelhos — os quais devem contar com um chip M1.

O DriverKit para iPadOS 16 suporta dispositivos USB, PCI e de áudio, e os desenvolvedores que já criaram drivers para macOS com suporte ao Apple Silicon poderão simplesmente portá-los para o iPad. Eles serão distribuídos naturalmente pela App Store, mas seus recursos devem estar atrelados a outros aplicativos.

Integração U1 + ARKit

Por fim, falemos sobre o poderoso chip U1, que no iOS 16 ganhará integração com o ARKit — a plataforma de realidade aumentada (AR) da Apple que permite produzir aplicativos que interajam com o mundo ao seu redor usando as câmeras e os sensores do dispositivo.

Atualmente, o chip U1 já é usado no iOS com o ARKit para localizar AirTags precisamente, mas com a integração “oficial”, desenvolvedores poderão fazer uso da tecnologia também em seus aplicativos. Com isso, será possível usar o recurso de localização precisa também em apps de terceiros.

Muita coisa boa vindo por aí, não acham?

