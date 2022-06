Vivaldi atualiza email, calendário e leitor de feeds pra versão 1.0

Um ano após estarem em versão beta, os apps de email, calendário e leitor de feeds que integram o navegador Vivaldi finalmente chegaram à versão 1.0, trazendo boas novidades.

Agora, com o Mail 1.0, é possível adicionar múltiplas contas de email, como Google, Outlook, entre outras. Além disso, recursos presentes na versão beta foram aprimorados, como detectar automaticamente suas listas de conversas e mensagens de um mesmo assunto, categorizar automaticamente emails para facilitar que você os encontre, entre outros. Todos os seus emails são indexados, o que possibilita que você os procure mesmo offline.

No Calendário, recursos como atalho do teclado para navegação, opções de busca e de filtragem, e integração com o próprio navegador foram aprimorados. A novidade é que você consegue ver todas as informações relevantes em uma só tela, seja horário, título, links, entre outros, e pode editá-las sem que seja necessário abrir um popup. Mas, como é a grande propaganda do Vivaldi, todas essas opções são personalizáveis, podendo ser ligadas ou desligadas a qualquer momento.

Se precisar, você consegue deixá-lo em tela cheia ou como uma barra lateral, para acessar ao mesmo tempo em que vê outras informações outra aba, quase como uma Split View. Além disso, você consegue optar por ter um calendário offline, por conta de questões de segurança. Tarefas também podem ser adicionadas e visualizadas na aba “Agenda”.

E, por falar em segurança, o Leitor de Notícias ganhou um recurso interessante: se você se inscreve em algum canal do YouTube, pode reproduzir os vídeos sem precisar sair do app e sem se preocupar se suas informações estão sendo monitoradas.

Para usufruir das novas atualizações, basta baixar o Vivaldi (disponível para macOS, Windows e Linux), ir em Configurações » Geral » Recursos de Produtividade e habilitar o “Email, Calendário e Leitor de Notícias”. Então, você poderá acessá-los rapidamente a partir da barra lateral.