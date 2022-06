WWDC22: confira os resumos da semana!

Uma das semanas mais esperadas do ano terminou ontem, mas o trabalho dos desenvolvedores só está começando!

Publicidade

Nós já publicamos a keynote de abertura da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022. Agora, você pode conferir abaixo os vídeos com o resumo de cada um dos cinco dias do evento, os quais foram recheados de novidades.

Dia 1: segunda-feira

Dia de keynote de abertura significa sempre novos sistemas operacionais: foram anunciados o iOS 16, o iPadOS 16, o macOS Ventura 13 e o watchOS 9, além de demonstrar as próximas melhorias do CarPlay.

A maior surpresa foram os lançamentos do novo MacBook Air com chip M2 e do (antigo?) MacBook Pro de 13 polegadas com o mesmo chip. Além disso, outras novidades para desenvolvedores foram anunciadas, como o Metal 3, o Swift Charts e o Xcode Cloud foi enfim liberado.

Dia 2: terça-feira

No segundo dia, foram apresentadas novas maneiras de navegação do SwiftUI, novos recursos do Xcode 14, novos plugins para adicionar frameworks da Apple a jogos usando Unity, novas formas de escanear um local usando o RoomPlan, como usar esquema de cores na SF Symbols e o novo framework Push to Talk (Pressione para Falar, algo como um walkie-talkie).

Dia 3: quarta-feira

O resumo do terceiro dia mostra novas maneiras de criar atalhos de apps, como criar aplicativos para iPad com qualidade desktop, maneiras de utilizar os novos recursos da câmera e mais.

Dia 4: quinta-feira

Os desenvolvedores viram, no penúltimo dia, como utilizar o SwiftUI para aproveitar melhor a interface do iPad e os aplicativos do UIKit, assim como foram expostas maneiras de aproveitar o SharePlay, e mais.

Dia 5: sexta-feira

Para o último dia, restou abordar como melhorar o consumo de bateria dos aplicativos, criar um servidor Swift usando o Xcode, combinar catálogos de áudio com vídeo usando o ShazamKit, bem como demonstrar de que forma pode-se usar múltiplas janelas em aplicativos para iPad e, por fim, a conectar “dispositivo com dispositivos” para uma partida de jogo.

Os vídeos de resumos das sessões são ótimos, principalmente para nos dar conta da quantidade de inovações entregues no evento (aliás, parece que a Apple não vai largar os Memojis tão cedo, não é?).

É claro, para usufruirmos das novidades na prática, é preciso que os desenvolvedores se empenhem, então… que comecem os trabalhos! 😀