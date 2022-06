Como fixar um post ou Reel no Instagram [iPhone]

O Instagram segue disponibilizando novos recursos para seus usuários. Dentre as novidades da vez, agora há a possibilidade de fixar um post ou um Reel no topo seu perfil — processo bem parecido com o que já ocorre no Twitter, por exemplo.

Segundo a rede social da Meta, é possível fazer esse procedimento com até três postagens. Isso acaba sendo ideal para destacar algum conteúdo interessante que você tenha criado para os seus seguidores e para quem visita o seu perfil.

A seguir, veja como fazer esse procedimento usando o app para iPhones!

Abra o Instagram e toque na aba do seu perfil (no canto inferior direito). Em seguida, toque na foto ou no Reel que deseja fixar e no botão com três pontinhos (no canto superior direito do post).

Por fim, selecione “Fixar no seu perfil”. Com isso, a publicação aparecerá no topo do seu perfil, juntamente ao ícone de um alfinete.

A qualquer momento, você pode desfazer esse processo repetindo as mesmas etapas e selecionando “Desafixar do seu perfil”.

O que acharam da novidade? 📸