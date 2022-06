Facebook: como analisar e apagar os logins feitos [iPhone, iPad e web]

Se você usa o Facebook em diversos dispositivos (seu computador pessoal, do trabalho ou pelos apps para iPhone/iPad), uma boa ideia pode ser revisar os dispositivos que estão logados na sua conta. Afinal de contas, ninguém gosta de uma surpresa desagradável, não é mesmo?

A boa notícia é que a rede social da Meta permite fazer isso de uma maneira bem simples, como veremos em detalhes a seguir!

Como analisar os seus logins no Facebook para iPhone/iPad

Abra o Facebook, toque na sua foto (no canto inferior direito) e na engrenagem (no canto superior direito). Em seguida, vá até “Segurança e Login” e, ao lado de “Onde você fez login”, toque em “Ver tudo”.

Você visualizará uma lista com todos os dispositivos nos quais fez login com a sua conta. Para sair de algum, toque no botão com três pontinhos (ao lado do login) e em “Sair”.

Já se quiser sair de todas as sessões de uma só vez, desça até o final da página e toque em “Sair de todas as sessões”. Por fim, confirme selecionando “Sair”.

Como analisar os seus logins no Facebook na web

Com a sua conta do Facebook devidamente logada, clique na seta voltada para baixo (no canto superior direito) e vá em Configurações e privacidade » Configurações.

Na aba lateral, clique em “Segurança e login”. Na seção “Onde você fez login”, clique em “Ver mais” para visualizar a lista completa com todos os logins feitos. Para sair de um deles, clique no botão representado por três pontinhos e em “Sair”.

Já se quiser sair de todas as sessões de uma só vez, desça até o final da lista dos logins e clique em “Sair de todas as sessões”. Por fim, confirme em “Sair”.

Fácil, não?! 👨‍💻