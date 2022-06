Facebook: como limitar as solicitações de amizade [iPhone, iPad e web]

Se você possui uma conta no Facebook, certamente já deve ter se deparado com alguma solicitação de amizade indesejada ou de uma pessoa desconhecida. Isso acontece pois, por padrão, a rede social permite que qualquer pessoa que esteja por lá envie essa solicitação.

Porém, com um simples ajuste, você pode limitar esse acesso para que apenas os amigos dos seus amigos (que estão mais propensos a lhe conhecer) enviem um pedido de amizade na rede.

Confira, a seguir, como fazer essa mudança pelo iPhone/iPad ou pela web!

Como limitar quem pode lhe adicionar no Facebook pelo iPhone/iPad

Abra o Facebook e toque na aba “Menu”, a última da esquerda para a direita. Em seguida, vá em Configurações e privacidade » Atalhos de privacidade.

Na seção “Privacidade”, toque em “Ver mais configurações de privacidade” e depois, na seção “Como as pessoas encontram e contatam você”, selecione “Quem pode lhe enviar solicitações de amizade?”.

Por fim, basta escolher entre “Todos” ou “Amigos de amigos”.

Como limitar quem pode lhe adicionar no Facebook pela web

Com o site do Facebook aberto no seu navegador e devidamente logado, clique na seta voltada para baixo (no canto superior direito) e vá até Configurações e privacidade » Configurações.

Na aba lateral, clique em “Privacidade” e na seção “Como as pessoas encontram e contatam você”, selecione “Editar”, ao lado de “Quem pode lhe enviar solicitações de amizade?”.

Use o menu suspenso para escolher entre uma das suas opções disponibilizadas: “Todos” ou “Amigos de amigos”.

Bem útil, não?! 😁