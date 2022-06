Nomad melhora catálogo de benefícios com categorias e locais

Uma das coisas mais legais da Nomad (que oferece uma conta americana gratuita) é a aba de benefícios, a qual exibe uma lista de parceiros da instituição financeira os quais oferecem muitos diferenciais para quem pretende viajar.

A seção já era muito boa, mas podia ser um pouco difícil encontrar benefícios rapidamente, visto que são muitos os parceiros da Nomad — e eles não estavam organizados em classificações específicas.

Pois bem, a última atualização do aplicativo chegou para acabar com esse problema. Agora, é possível visualizar os parceiros no Catálogo de Benefícios tanto por região quanto por categoria — o que torna bem mais fácil buscar por descontos exclusivos.

De início, apenas as cidades de Orlando e Miami foram “catalogadas”, mas há muitas categorias presentes, como “passagem e hospedagem”, “saúde e seguros”, “educação”, “entretenimento”, “transporte” e “compras e conveniência”.

Prometendo criar seções para outras regiões e adicionar mais parceiros em breve, a Nomad ainda colocou no fim do catálogo de benefícios um espaço para que os usuários façam sugestões de novos. 😀

Economize comprando com o cartão da Nomad

Não importa o valor do produto… comprando com o seu cartão da Nomad, você economizará mais dinheiro do que usando um cartão de crédito internacional.

O cartão da Nomad usa como base a cotação do dólar comercial, IOF de apenas 1,1% e spread de 2% (que pode cair para até 1%). Em comparação, um cartão de crédito internacional tradicional utiliza como base o dólar PTAX (referente ao dia da compra), IOF de 6,38% e spread entre 4% e 7%.

De forma resumida, a economia pode chegar a até 10% fazendo suas compras com o cartão da Nomad!

Ganhe US$10 ao abrir a sua conta digital americana

Não tem uma conta ainda? Abra a sua agora de forma totalmente gratuita.

Baixe o app, use o seu RG ou a sua CNH e, no campo código de convidado, digite REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback após fazer a sua primeira remessa até 15 dias após a abertura da conta.

Nesta tela, digite o cupom REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback

Não conhece a Nomad?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ) e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

Bom, não é mesmo? Se você ainda não tem, abra a sua conta agora, ganhe US$10 de cashback com o cupom REMESSA10 e economize na sua próxima viagem!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.