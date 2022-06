Vídeo compara ícones do iOS 16 com os do iPhone OS 2

Quem aí lembra do iPhone OS 2? O sistema, que ainda sequer tinha o nome de iOS, foi apresentado em 2008. Seu grande destaque era rodar aplicativos de terceiros e essa versão rodou no modelo original do iPhone e no 3G, bem como em alguns iPods touch (curiosidade: a atualização do iPhone OS 1.0 para o 2.0 custava US$10 nos iPods).

Bom, sabemos que o software evoluiu de maneira incomensurável nesses 14 anos e é o que este vídeo do canal Nobel Tech mostra por meio dos ícones do sistema de 2008 e do novíssimo iOS 16, apresentado há alguns dias na WWDC22.

O que mais chama a atenção, além da resolução hoje em dia sofrível dos ícones dos iPhone OS 2 (não existiam, ainda, telas Retina), é o abandono do skeumorfismo, que aconteceu com o iOS 7. O design atual segue a mesma lógica flat introduzida em 2013, fazendo o desenho anterior parecer extremamente obsoleto — quase a destruição criativa proposta pelo economista Joseph Schumpeter.

Além das diferenças, podemos observar similaridades pontuais no que tange a alguns aplicativos. A bússola no ícone do Safari, o gráfico no do Bolsa e a exibição do dia atual no do Calendário são alguns exemplos.

Outros apps, em contrapartida, transformaram-se ainda mais que a média, como é o caso do Música, que na época ainda se chamava iPod. Nesse tempo houve a criação do Apple Music e, com isso, mudança na instrumentalização da função da aplicativo, que é a mesma: ouvir música.

Bom, o resultado de todos esses anos é muita inovação e, nesses momentos de relembrar, nostalgia, não é? 😁

