Câmera frontal do “iPhone 14” será bem melhor, reafirma Ming-Chi Kuo

Para fomentar os rumores de que a Apple implementará, nos “iPhones 14”, uma câmera frontal com autofoco — que seria uma das maiores atualizações em anos —, Ming-Chi Kuo ratificou a informação, trazendo mais novidades sobre os fornecedores responsáveis pelos componentes da câmera.

Em uma publicação em seu Medium, ele reafirmou que os próximos iPhones virão com uma melhora significativa na câmera frontal, que ganhará foco automático com seis elementos em vez de cinco como é atualmente — tudo para aprimorar a experiência de foto (como no modo Retrato) e vídeo (chamadas FaceTime, por exemplo).

Quanto aos fornecedores, a Maçã continuará com a Sony para os sensores de câmera, enquanto a Genius (principalmente) e a Largan ficarão a cargo das lentes de seis elementos. Os novos módulos de foco serão fornecidos pelas Alps e pela Luxshare ICT; já o módulo de câmera frontal será de responsabilidade da Cowell e, pela primeira vez, da sul-coreana LG Innotek.

Em linhas gerais, entender a procedência dos componentes mostra o zelo da Apple quanto à qualidade de cada pequeno detalhe, já que ela trocou de fornecedora basicamente por problemas de qualidade.

Como normalmente acontece, os modelos Pro deste ano deverão vir com alguma diferenciação nas câmeras traseiras em relação aos seus irmãos menores da linha, como a atualização para 48 megapixels. Felizmente, a melhorias previstas para a câmera frontal supostamente virão para todos os modelos lançados em 2022.

