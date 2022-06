Como desativar o acesso à Carteira na tela bloqueada [iPhone]

O Apple Pay é hoje utilizado por muitos usuários de iPhones/iPads, Macs e Apple Watches. Através dele, você pode fazer pagamentos sem contato (contactless) nos terminais compatíveis com a tecnologia NFC (Near Field Communication).

Publicidade

Em iPhones, você pode ativar esse recurso usando o duplo clique no botão lateral (em iPhones que usam o Face ID) ou posicionando o dedo no sensor do Touch ID. Apesar da conveniência, isso pode trazer problemas para quem se preocupa muito com a sua segurança.

Por isso, a Maçã possibilita que você desative o acesso ao app Carteira (Wallet) quando o smartphone estiver bloqueado (ou seja, ainda não tiver reconhecido você pelo Face ID ou você não tiver feito a autenticação do Touch ID). Assim, será necessário primeiro autenticar o seu rosto para depois liberar o acesso ao app e ao Apple Pay.

Para fazer isso, abra os Ajustes e toque em “Face ID e Código”.

Publicidade

Após digitar o seu código usado para desbloquear o iPhone, desmarque “Carteira”, na seção “Permitir acesso quando bloqueado”.

Prontinho! 💳