Executivos da Apple falam sobre watchOS 9, saúde e esportes

Após o lançamento e estabelecimento do Apple Watch no mercado, a Apple tem se dedicado cada vez mais às novidades voltadas ao segmento de saúde.

Durante a WWDC22 na semana passada, o watchOS 9 foi anunciado e conhecemos alguns dos novos recursos de fitness e saúde. Em entrevista para o TechCrunch, Jeff Williams (chefe de operações), Dra. Sumbul Desai (vice-presidente de saúde) e Jay Blahnik (vice-presidente de tecnologias fitness) trouxeram mais informações sobre como essas novidades melhorarão a qualidade de vida dos usuários e sobre como isso é importante para a empresa.

Williams começou afirmando que a intenção da Maçã nunca foi entrar de cabeça no mercado de saúde, mas como o Watch era para ser um acessório pessoal, pensaram ser uma ótima oportunidade mostrar às pessoas algumas informações sobre sua saúde. Ele afirma que, quanto mais fundo iam, decidiram que “não há apenas uma oportunidade — há uma responsabilidade de fazer mais no espaço da saúde”.

Um dos principais recursos do novo sistema operacional do relógio é o histórico de fibrilação atrial. Se antes o Watch permitia o reconhecimento dessa condição médica, agora o usuário ficará sabendo também a frequência com que as alterações cardíacas acontecem.

Para disponibilizar esse histórico, porém, foi preciso que a Apple conseguisse uma autorização de um órgão do governo americano; sobre essa necessidade, Desai esclareceu que a intenção da empresa é fazer tudo com base na ciência e que a precisão dos dados é muito grande:

Tudo o que fazemos na saúde é baseado na ciência, e o histórico de fibrilação atrial foi validado em um estudo clínico, com participantes usando o Apple Watch e um dispositivo de referência aprovado pela FDA. Nesse estudo, a diferença média nas medições semanais entre os dois dispositivos é, na verdade, inferior a 1%.

Para complementar, Williams lembrou que o recurso pode levar algum tempo para ser entendido e adotado, mas que ele é ótimo para pacientes com afibrilação crônica os quais já passaram por um tratamento inicial e não obtiveram sucesso; visto que não há sintomas perceptíveis, isso ajudaria no continuo monitoramento.

Já que será possível compartilhar essas informações com médicos, Desai lembrou que eles querem trazer os profissionais para perto e mostrar que a tecnologia pode mudar não só a maneira com que eles atendem, mas suas interações com os pacientes. Infelizmente, esse histórico é um daqueles recursos que estão inicialmente disponíveis somente para algumas regiões.

Outra novidade anunciada foi a possibilidade de monitorar os Estágios do Sono. Desde que lançou o relógio, usuários têm pedido por mais possibilidades em relação ao monitoramento do sono, mas Williams contou que foi necessário a Apple ter mais dados científicos para liberar novidades como essa, mesmo não tendo sido a primeira a adotar algo do tipo.

Desai completou dizendo que antes estavam focados em ajudar as pessoas a alcançarem uma consistência em relação à quantidade ideal do sono; quando conseguiram liberar isso, foram atrás de mais detalhes, como mostrar se estão em sono leve, médio, profundo e mais.

Por fim, o executivo Blahnik trouxe sua perspectiva sobre os novos avanços em esportes, que incluem aprimoramentos no app Fitness, mais informações na tela e métricas como zonas de batimento cardíaco, elevação e mais.

Como esportes têm uma abrangência enorme e cada vez mais vemos novidades com diferentes focos, seu entendimento é que “coisas diferentes motivam pessoas diferentes” e estão sempre se esforçando para que o app continue “inspirando tanto os atletas novatos quanto os mais experientes”.

É interessante perceber como a Apple se posiciona em mercados que está iniciando. A entrevista revela que, ainda que a empresa não se foque inicialmente em algo, ela consegue perceber não só o que agrada os usuários. como também o que tem o potencial de fazer a diferença em nossas vidas.

