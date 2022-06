Leilão da Receita Federal tem iPad mini a partir de R$100 e mais

E mais um leilão da Receita Federal foi anunciado! Desta vez, todos os lotes encontram-se no Aeroporto de Guarulhos e contam, como sempre, com toda sorte de produtos apreendidos pelo órgão.

Publicidade

Eles são vendidos ao público por preços muitas vezes mais baratos, embora não tenham a mesma experiência de dispositivos novos.

Ao todo são 63 lotes, dos quais 10 contam com produtos da Apple. É importante manter em mente que a Receita não é uma loja, de modo que não há informações diretas e detalhadas sobre todos os modelos dos eletrônicos, além de eles poderem vir sem acessórios (isso costuma ser informado), usados ou até sem funcionar.

Assim, vamos aos lotes que contam com dispositivos da Maçã:

Lote Produtos da Apple Valor mínimo 1 1 iPad mini de primeira geração de 16GB R$100 4 1 iPhone XR de 64GB R$1.000 12 1 Apple Watch Series 6

Pulseiras R$600 15 1 AirPods

Estabilizador DJI OM 4 R$600 35 1 AirPods

Óculos Devention

Controle de Xbox One R$600 47 2 iPhones 6s

6 iPhones 7

1 iPhone 7 Plus

1 iPhone SE

2 iPhones 6

1 iPhone 8 Plus

Modelos não especificados

Acessórios

Outros smartphones R$9.000 51 1 Apple Watch Series 3

2 Apple Watches Series 5

2 Apple Watches (modelos não especificados)

Relógios de marca R$30.000 52 1 “Caixa Acústica Apple” (provavelmente HomePod)

2 Apple TVs

1 AirPods

Eletrônicos R$1.900 52 1 MacBook Pro de 16″ (2019)

Outros eletrônicos e acessórios R$5.700 56 1 iPad mini 4 de 128GB

1 Magic Mouse

1 cabo USB da Apple

1 teclado para iPad

Equipamentos de informática R$70.000

Dentro dos lotes com produtos da Apple, há também outros objetos sendo leiloados. Dando uma olhada melhor no edital (número 0817600/000002/2022), é possível observar lotes de roupas, bijuterias, perfumes, entre outras mercadorias.

Como comprar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo. Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Publicidade

Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.

Publicidade

As propostas devem ser enviadas para análise entre as 8h do dia 14 de junho e as 21h de 27/6. As melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 28/6, a partir das 11h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente no Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo).

Você pode encontrar mais informações nessa página da Receita Federal.

via Tecnoblog