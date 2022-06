Rumores já cobrem uma segunda geração do headset da Apple

Hoje mais cedo, publicamos sobre como o suposto headset da Apple poderá mesclar as tecnologias de realidade aumentada (AR) e virtual (VR), e provavelmente chegará no ano que vem.

Como a produção (e os rumores) começam a acontecer bem antes, a notícia agora é que a empresa já estaria trabalhando na segunda geração do headset, junto à LG Display como principal fornecedora.

Em 2020, alguns rumores sugeriram que a Sony seria a fornecedora de micropainéis para o headset da Apple. Apesar de ter errado em prever que os dispositivos seriam lançados em 2021, um novo rumor publicado pelo The Elec volta a afirmar que a empresa japonesa de fato seria a fornecedora de telas Micro-OLED enquanto a LG Display forneceria o que chamaram de “indicador”, telas OLED normais — isso para a primeira geração do headset.

A publicação explica que a LG Display teria encomendado à Sunic System novos equipamentos para fornecer telas Micro-OLED para a segunda geração do headset da Maçã, pegando o posto da Sony. Isso seria parte da estratégia de tirar a japonesa do jogo por conta de ela estar ligada à fabricação do PlayStation VR, headset que competiria diretamente com a Apple.

A tecnologia Micro-OLED é criada sobre um substrato de silicone, diferentemente das outras telas que utilizam vidro. O site conta que espera-se uma grande adoção dessa tecnologia em dispositivos que usam VR, AR ou ambos, como está previsto para ser o caso da Apple.

Pois é, a primeira versão desse tão esperado e rumorado headset da Maçã sequer viu a luz do dia e as empresas já estão se “estapeando” com uma segunda geração. Que ela venha logo!

via iMore