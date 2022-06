WhatsApp identificará chamadas perdidas pelo modo “Não Perturbe”

Em seus novos testes, o WhatsApp está trabalhando em uma API do iOS para identificar quando uma chamada foi perdida por conta do Não perturbe.

O modo Não Perturbe do iPhone é realmente muito útil e ganhou uma bela turbinada depois da chegada do modo Foco, no iOS 15. Dependendo da configuração, ele impede a chegada de chamadas e notificações . E, de acordo com o WABetaInfo, o mensageiro estaria testando a API do sistema a qual detalha que a razão da chamada perdida foi justamente pelo usuário estar com o Não Perturbe ativado.

Conforme é possível ver na imagem, se você ativar o modo Não Perturbe, mesmo as chamadas do WhatsApp serão silenciadas. Com essa API, uma nova descrição aparecerá abaixo da chamada perdida, indicando que ela foi “Silenciada pelo Não Perturbe”.

Apesar disso, a informação só ficará disponível localmente, o que significa que só quem consegue visualizar tal informação é você — quem ligou ou mesmo a própria empresa não poderá acessar esse detalhe.

Os testes estão sendo realizados na versão beta do app (disponível no TestFlight) e o novo recurso chegará no futuro para todos aqueles que já estiverem em sistemas a partir do iOS 15.