Apple celebrará Dia Internacional do Ioga com desafio do Watch

No próximo dia 21 de junho (terça-feira que vem), será celebrado o Dia Internacional do Ioga e a Apple, como é de costume, já preparou um desafio especial temático para quem curte praticar exercícios com o Apple Watch e pretende entrar no clima da ocasião.

Assim como em anos anteriores, bastará completar um exercício de ioga de 20 minutos ou mais no dia em questão pelo aplicativo Exercício, pelo Apple Fitness+ ou por qualquer outro serviço de terceiros que seja integrado ao app Saúde. Donos de Apple Watches receberão um alerta sobre o desafio nas vésperas da ocasião.

Quem entrar para a brincadeira e completar o desafio, desbloqueará um distintivo especial que pode ser visualizado na seção “Prêmios” do aplicativo Fitness (dentro da aba “Resumo”), além de quatro novos adesivos animados para o iMessage.

A Apple comemora o Dia Internacional do Ioga desde 2019. O último desafio criado pela companhia foi do Dia Internacional da Dança, celebrado em abril.

Preparem-se para os alongamentos! 🧘🏻‍♂️🧘🏽

