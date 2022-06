Apple TV transmitirá jogos da Major League Soccer a partir de 2023

A Apple anunciou há pouco uma parceria com primazia “histórica” com a Major League Soccer, principal competição de futebol dos Estados Unidos. A partir de 2023, por dez anos (até 2032), todas as partidas da Liga serão exclusivamente transmitidas pelo aplicativo Apple TV. Também serão incluídos, além dos jogos regulares, os da Copa da Liga, MLS Next e MLS Next Pro.

O interessante é que os jogos poderão ser vistos de todo o mundo, sem limitações geográficas. No lançamento, haverá narrações em inglês e espanhol, bem como em francês em partidas com pelo menos um time canadense. Semanalmente, será exibido um programa com o resumo do que aconteceu no período na MLS.

Vale lembrar que o serviço continuará sendo uma assinatura, cujo preço e detalhes serão divulgados nos próximos meses, mas que só poderá ser feita pelo Apple TV. A empresa afirmou, porém, que os assinantes do Apple TV+ poderão assistir a algumas partidas da MLS. Compradores do pacote de ingressos da temporada inteira da Liga terão acesso livre ao serviço.

Os jogos poderão ser vistos em todas as plataformas com suporte ao aplicativo Apple TV, como smart TVs, Roku, PlayStation, Xbox, além dos dispositivos da própria empresa. Também será possível assistir às transmissões por meio do site tv.apple.com .

No mês passado, a empresa iniciou a Friday Night Baseball, com a transmissão de jogos de baseball dos Estados Unidos para diversos países, inclusive o Brasil. A iniciativa foi fruto de uma outra parceria da Maçã, esta com a Major League Baseball. Assim, a empresa vai integrando mais essa função ao Apple TV e, dessa forma, aos seus dispositivos, indo ao encontro do que os consumidores buscam.

Curtiram, fãs da Major League Soccer? ⚽

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

